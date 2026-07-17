पंखे में उतरे करंट की चपेट में आया ढाई साल का मासूम, बचाने दौड़ी 5 साल की बहन, दोनों की मौत
बांदा में दिल दहलाने वाली घटना, दोनों बच्चे खेल रहे थे, तभी हुआ हादसा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 17, 2026 at 8:13 PM IST
बांदा: शहर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत तिंदवारा गांव में शुक्रवार को दिल दहला देने वाली घटना सामने आई. यहां पंखे में उतरे करंट की चपेट में आकर ढाई साल के बच्चे और 5 साल की उसकी बहन की मौत हो गई. जिस घर में दोनों बच्चों की हंसी-ठिठोली चल रही थी, कुछ देर बाद ही चीख पुकार मच गई. बताते हैं कि दोनों बच्चे खेल रहे थे, जब यह हादसा हुआ.
तिंदवारा गांव के रहने वाले बच्चू वर्मा का ढाई साल का बेटा शनि शुक्रवार को घर में खेल रहा था. बताते हैं कि इसी दौरान उसने घर में रखे स्टैंड फैन को उसने छू लिया. जैसे ही उसने पंखे को छुआ, पंखे में उतरे करंट के चलते उससे चिपक गया. घर के अंदर ही खेल रही 5 साल की उसकी बहन प्रियांशी ने ये देखा तो वह भाई को बचाने के लिए दौड़ी. जैसे ही उसने अपने भाई को छुड़ाने का प्रयास किया, वह भी करंट में चपेट में आ गई. दोनों को पंखे से चिपका देख पास में ही खड़ी दूसरी बहन प्रयांजली ने तुरंत मां सुशीला को जानकारी दी. जिसके सुशीला ने तत्काल पंखे के तार को अलग किया. दोनों बच्चों को लेकर वह रानी दुर्गावती मेंडिकल कालेज पहुंची. यहां डॉक्टरों ने परीक्षण के बाद दोनों बच्चों को मृत घोषित कर दिया.
इस घटना से परिजनों पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा. एक साथ घर के दो बच्चे असमय काल के शिकार हो गए. बच्चों के माता-पिता का रो-रोकर बुरा हाल हो गया. जिसने भी इस घटना के बारे में सुना, सन्न रह गया. घटना के संबंध में सहायक पुलिस अधीक्षक मेविश टॉक में बताया कि तिंदवारा गांव में करंट की चपेट में आने से दो बच्चों की मौत हो गई है. शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. पूरे मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है.
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