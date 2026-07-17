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पंखे में उतरे करंट की चपेट में आया ढाई साल का मासूम, बचाने दौड़ी 5 साल की बहन, दोनों की मौत

बांदा: शहर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत तिंदवारा गांव में शुक्रवार को दिल दहला देने वाली घटना सामने आई. यहां पंखे में उतरे करंट की चपेट में आकर ढाई साल के बच्चे और 5 साल की उसकी बहन की मौत हो गई. जिस घर में दोनों बच्चों की हंसी-ठिठोली चल रही थी, कुछ देर बाद ही चीख पुकार मच गई. बताते हैं कि दोनों बच्चे खेल रहे थे, जब यह हादसा हुआ.

तिंदवारा गांव के रहने वाले बच्चू वर्मा का ढाई साल का बेटा शनि शुक्रवार को घर में खेल रहा था. बताते हैं कि इसी दौरान उसने घर में रखे स्टैंड फैन को उसने छू लिया. जैसे ही उसने पंखे को छुआ, पंखे में उतरे करंट के चलते उससे चिपक गया. घर के अंदर ही खेल रही 5 साल की उसकी बहन प्रियांशी ने ये देखा तो वह भाई को बचाने के लिए दौड़ी. जैसे ही उसने अपने भाई को छुड़ाने का प्रयास किया, वह भी करंट में चपेट में आ गई. दोनों को पंखे से चिपका देख पास में ही खड़ी दूसरी बहन प्रयांजली ने तुरंत मां सुशीला को जानकारी दी. जिसके सुशीला ने तत्काल पंखे के तार को अलग किया. दोनों बच्चों को लेकर वह रानी दुर्गावती मेंडिकल कालेज पहुंची. यहां डॉक्टरों ने परीक्षण के बाद दोनों बच्चों को मृत घोषित कर दिया.