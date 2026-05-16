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हथियार सप्लायर गैंग से जुड़े AMU के दो छात्र जम्मू-कश्मीर से गिरफ्तार; अलीगढ़ पुलिस ने कोर्ट में पेश कर भेजा जेल

पुलिस ने दो आरोपियों को जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ से किया गिरफ्तार, दोनों पर 25-25 हजार घोषित थे.

AMU के दो छात्र गिरफ्तार
AMU के दो छात्र गिरफ्तार (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 16, 2026 at 7:50 AM IST

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अलीगढ़: थाना सिविल लाइन पुलिस और क्रिमिनल इंटेलिजेंस विंग की संयुक्त टीम ने 25-25 हजार रुपये के दो इनामी आरोपियों को जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ से गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपियों में एएमयू का एक छात्र भी शामिल है, जिसे पहले ही विश्वविद्यालय प्रशासन ने निलंबित किया जा चुका है. दोनों आरोपियों को ट्रांजिट रिमांड पर अलीगढ़ लाकर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया.

एसपी सिटी आदित्य बंसल ने बताया कि 6 मई की रात थाना सिविल लाइन, थाना क्वार्सी और क्रिमिनल इंटेलिजेंस विंग की संयुक्त टीम ने पंजीपुर रोड स्थित एक खंडहर पड़े किले में छापेमारी की थी. पुलिस ने वहां से अवैध असलाहों की खरीद-फरोख्त और डकैती की योजना बना रहे आठ बदमाशों को गिरफ्तार किया था.

एसपी सिटी ने बताया कि मौके से छह पिस्टल, चार तमंचे और भारी मात्रा में कारतूस बरामद किए गए थे. मामले में थाना सिविल लाइन में विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था. जांच के दौरान गिरोह से जुड़े दो अन्य नाम सामने आए, जिनकी पहचान एएमयू में एमसीए के छात्र यासिर कश्मीरी और शाहबाज के रूप में हुई. दोनों आरोपी घटना के बाद से फरार चल रहे थे. पुलिस ने चार दिन पहले दोनों पर 25-25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया था.

एसपी सिटी ने बताया कि लगातार दबिश और तकनीकी निगरानी के बाद पुलिस टीम ने दोनों आरोपियों को जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ जिले से गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तार आरोपियों में यासिर कश्मीरी पुत्र अहमद नजीर निवासी दक्षिण गांव थाना सिरसी, जिला किश्तवाड़, जम्मू-कश्मीर हाल निवासी पटवारी नगला मोहन थाना क्वार्सी और शाहबाज पुत्र छोटे खां निवासी मंजूरगढ़ी थाना क्वार्सी शामिल हैं.

एसपी सिटी ने कहा कि यासिर कश्मीरी का पहले से लंबा आपराधिक इतिहास रहा है. उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट, हत्या के प्रयास, आर्म्स एक्ट और अन्य गंभीर धाराओं में कई मुकदमे दर्ज हैं. वहीं शाहबाज पर भी अपहरण, फायरिंग, मारपीट और आर्म्स एक्ट सहित कई संगीन मुकदमे दर्ज बताए गए हैं.

एसपी सिटी ने कहा कि अनुसार यासिर कश्मीरी को एएमयू प्रशासन पहले ही निलंबित कर चुका है. उसके हॉस्टल कमरे से पूर्व में पिस्तौल और नकली नोट बरामद होने की बात भी सामने आई थी. पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि इस गिरोह के तार किन-किन राज्यों तक फैले हैं और अवैध हथियारों की सप्लाई कहां-कहां की जा रही थी. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि गिरोह से जुड़े अन्य लोगों की तलाश भी जारी है और जल्द ही इस नेटवर्क से जुड़े और खुलासे हो सकते हैं.

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