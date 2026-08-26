ETV Bharat / state

दिल्ली पुलिस ने गोगी गैंग के दो बदमाशों को किया गिरफ्तार, रंगदारी और गोलीबारी की साजिश नाकाम

डीसीपी, स्पेशल सेल नार्रा चैतन्य ने बताया कि दोनों की गिरफ्तारी से गोगी गैंग के इशारे पर होने वाली कई संभावित हिंसक वारदातों को समय रहते रोकने में सफलता मिली है. उन्होंने कहा कि दोनों आरोपी कथित तौर पर बड़े स्तर पर रंगदारी और लक्षित गोलीबारी की योजना को अंजाम देने की तैयारी में थे. पुलिस अब उनके फरार साथियों और गैंग के बाकी नेटवर्क का पता लगाने में जुटी है.

स्पेशल सेल के दक्षिण-पश्चिमी रेंज की टीम ने 19 अगस्त को गुप्त सूचना के आधार पर मुनक नहर, दरियापुर-घोगा रोड के पास जाल बिछाकर दोनों आरोपियों को दबोचा. पुलिस के मुताबिक, दोनों कथित तौर पर गैंग के इशारे पर रंगदारी वसूलने और हिंसक वारदातों को अंजाम देने की तैयारी में थे. मामले में स्पेशल सेल थाने में आर्म्स एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई है.

नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने कुख्यात गोगी गैंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए उसके दो कथित समर्थकों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों की पहचान चिराग उर्फ काला (22) और सागर उर्फ सेठी (26) के रूप में हुई है. इनके कब्जे से 32 बोर की सेमी-ऑटोमैटिक पिस्टल, चार जिंदा कारतूस, एक सिंगल शॉट देसी पिस्टल और दो मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं.

पुलिस के अनुसार, चिराग उर्फ काला नरेला औद्योगिक क्षेत्र में दर्ज एक गंभीर मामले में भी फरार चल रहा था. एक फरवरी को आरओ पानी सप्लाई से जुड़े कारोबारी निखिल खत्री और उसके चालक पर चिराग और उसके साथियों ने कथित तौर पर हमला किया था. आरोप है कि हमलावरों ने चलती सड़क पर उनकी कार को टक्कर मारकर पलटा दिया और पत्थर व डंडों से हमला कर दोनों को घायल कर दिया. इस दौरान सोने की चेन और करीब 40 हजार रुपये नकद लूटने का भी आरोप है.

गिरफ्तारी से संभावित हिंसक वारदातों को रोकने में सफलता

पूछताछ में चिराग ने कथित तौर पर बताया कि उसे गोगी गैंग के करीबी समर्थक अक्षय उर्फ टैक्सी ने आपराधिक नेटवर्क से जोड़ा था. पुलिस के मुताबिक, चिराग ने सोशल मीडिया पर पिस्टल लहराते हुए वीडियो भी प्रसारित किया था. उसका उद्देश्य इलाके में डर का माहौल बनाकर रंगदारी वसूलना था. वहीं, सागर उर्फ सेठी हरियाणा के सिरसा का रहने वाला है. वह पहले कुश्ती करता था, लेकिन वर्ष 2021 में कथित तौर पर अपराध की दुनिया में शामिल हो गया. पूछताछ में उसने गैंग के सदस्य अंकित सिरसा के माध्यम से आपराधिक नेटवर्क से जुड़ने की बात बताई है.

पुलिस के मुताबिक, दोनों आरोपियों के खिलाफ दिल्ली और हरियाणा में पहले से कई आपराधिक मामले दर्ज हैं. स्पेशल सेल अब इनके नेटवर्क से जुड़े अन्य आरोपियों और संभावित वारदातों के बारे में जानकारी जुटा रही है. डीसीपी नार्रा चैतन्य ने कहा कि स्पेशल सेल संगठित अपराध और गैंग से जुड़े नेटवर्क पर लगातार नजर रख रही है. संभावित वारदातों को रोकने के लिए खुफिया तंत्र को मजबूत किया गया है और गैंग के अन्य सहयोगियों की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं.



यह भी पढ़ें: