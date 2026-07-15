ईटीवी भारत की खबर का असर: लातेहार के भूसुर मध्य विद्यालय में दो अतिरिक्त शिक्षकों की हुई प्रतिनियुक्ति
लातेहार में ईटीवी भारत की खबर पर प्रशासन ने संज्ञान लेते हुए विद्यालय में दो शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति कर दी है.
Published : July 15, 2026 at 5:10 PM IST
लातेहार: ईटीवी भारत की जन सरोकारों से जुड़ी खबरों का एक बार फिर से असर हुआ है. लातेहार सदर प्रखंड के भूसुर गांव में स्थित मध्य विद्यालय में शिक्षकों की भारी कमी की खबर ईटीवी भारत में प्रमुखता के साथ प्रकाशित की गई थी. मामले में संज्ञान लेते हुए डीडीसी सैय्यद रियाज अहमद ने तत्काल पहल करते हुए विद्यालय में दो अतिरिक्त शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति कर दी है.
दरअसल, लातेहार सदर प्रखंड के मध्य विद्यालय भूसुर में शिक्षकों की भारी कमी थी. यहां एकमात्र शिक्षक के भरोसे कक्षा 1 से लेकर आठ तक के 250 से अधिक बच्चों की पढ़ाई हो रही थी. अकेले शिक्षक होने के कारण शिक्षक के ऊपर विद्यालय से संबंधित रिपोर्ट तथा विभागीय कार्य की भी जिम्मेवारी थी. इस स्थिति में स्कूल में शिक्षा की स्थिति लगातार दयनीय होती जा रही थी.
मामले की जानकारी होने के बाद ईटीवी भारत में इस खबर को प्रमुखता के साथ प्रकाशित की गई. विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष, गांव के ग्राम प्रधान और गांव के मुखिया के बयान के आधार पर जब शिक्षकों की कमी से संबंधित रिपोर्ट ईटीवी भारत में प्रकाशित हुई तो प्रशासन ने इस पर त्वरित संज्ञान दिया. प्रशासनिक संवेदनशीलता का परिचय देते हुए लातेहार के डीडीसी सैय्यद रियाज अहमद ने इस पर पहल की और उनकी पहल पर विद्यालय में तत्काल दो अतिरिक्त शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति कर दी गई.
इस संबंध में लातेहार डीडीसी सैय्यद रियाज अहमद ने बताया कि मामला संज्ञान में आने के बाद इस पर कार्रवाई की गई और विद्यालय में तत्काल दो शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति कर दी गई है. उन्होंने कहा कि भूसुर गांव में खेल गांव विकसित किया जा रहा है. ऐसे में यहां के स्कूल में शिक्षकों की कमी रहना अच्छी बात नहीं थी.
अभिभावकों और मुखिया ने जताया हर्ष
इधर, विद्यालय में शिक्षकों के पदस्थापन होने के बाद विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों के साथ-साथ गांव के मुखिया ने भी ईटीवी भारत और जिला प्रशासन को धन्यवाद दिया है. मुखिया सुरेंद्र भगत ने बताया कि विद्यालय में नए शिक्षक के आने के बाद अब यहां के बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल सकेगी और उनका भविष्य भी बेहतर हो सकेगा. मुखिया ने बताया कि शिक्षक की कमी के कारण स्थिति ऐसी हो गई थी कि यहां के बच्चे गांव से काफी दूर दूसरे विद्यालय में जाकर पढ़ने को विवश हो गए थे. अब नए शिक्षकों की पदस्थापना के बाद यहां फिर से बेहतर शिक्षा का माहौल बनेगा.
अनूप कुमार और धनंजय पांडेय की हुई प्रतिनियुक्ति
बताया गया कि भूसुर मध्य विद्यालय में जिन दो शिक्षकों के प्रतिनियुक्ति हुई है उनमें मध्य विद्यालय पेसरार के शिक्षक अनूप कुमार और मध्य विद्यालय चंदनडीह के शिक्षक धनंजय पांडेय शामिल हैं. दोनों शिक्षकों को भूसुर विद्यालय में योगदान देने का निर्देश दिया गया है.
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