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ईटीवी भारत की खबर का असर: लातेहार के भूसुर मध्य विद्यालय में दो अतिरिक्त शिक्षकों की हुई प्रतिनियुक्ति

लातेहार: ईटीवी भारत की जन सरोकारों से जुड़ी खबरों का एक बार फिर से असर हुआ है. लातेहार सदर प्रखंड के भूसुर गांव में स्थित मध्य विद्यालय में शिक्षकों की भारी कमी की खबर ईटीवी भारत में प्रमुखता के साथ प्रकाशित की गई थी. मामले में संज्ञान लेते हुए डीडीसी सैय्यद रियाज अहमद ने तत्काल पहल करते हुए विद्यालय में दो अतिरिक्त शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति कर दी है.

दरअसल, लातेहार सदर प्रखंड के मध्य विद्यालय भूसुर में शिक्षकों की भारी कमी थी. यहां एकमात्र शिक्षक के भरोसे कक्षा 1 से लेकर आठ तक के 250 से अधिक बच्चों की पढ़ाई हो रही थी. अकेले शिक्षक होने के कारण शिक्षक के ऊपर विद्यालय से संबंधित रिपोर्ट तथा विभागीय कार्य की भी जिम्मेवारी थी. इस स्थिति में स्कूल में शिक्षा की स्थिति लगातार दयनीय होती जा रही थी.

जानकारी देते डीडीसी सैय्यद रियाज अहमद. (वीडियो-ईटीवी भारत)

मामले की जानकारी होने के बाद ईटीवी भारत में इस खबर को प्रमुखता के साथ प्रकाशित की गई. विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष, गांव के ग्राम प्रधान और गांव के मुखिया के बयान के आधार पर जब शिक्षकों की कमी से संबंधित रिपोर्ट ईटीवी भारत में प्रकाशित हुई तो प्रशासन ने इस पर त्वरित संज्ञान दिया. प्रशासनिक संवेदनशीलता का परिचय देते हुए लातेहार के डीडीसी सैय्यद रियाज अहमद ने इस पर पहल की और उनकी पहल पर विद्यालय में तत्काल दो अतिरिक्त शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति कर दी गई.

इस संबंध में लातेहार डीडीसी सैय्यद रियाज अहमद ने बताया कि मामला संज्ञान में आने के बाद इस पर कार्रवाई की गई और विद्यालय में तत्काल दो शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति कर दी गई है. उन्होंने कहा कि भूसुर गांव में खेल गांव विकसित किया जा रहा है. ऐसे में यहां के स्कूल में शिक्षकों की कमी रहना अच्छी बात नहीं थी.

अभिभावकों और मुखिया ने जताया हर्ष