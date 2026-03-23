सीएम सुक्खू के करीबी के बेटे पर हमला करने वाले दो गिरफ्तार, पुलिस से बचने के लिए गाड़ी में कर रखा था जुगाड़
सीएम के मीडिया सलाहर के बेटे पर हमला करने वाले आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. 1 आरोपी तलाश जारी है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : March 23, 2026 at 12:09 PM IST|
Updated : March 23, 2026 at 12:37 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान के बेटे आर्यन चौहान पर बीते शुक्रवार को हुए जानलेवा हमले मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. वहीं, तीसरे की तलाश की जा रही है. हमलावर कौन हैं इसके बारे में अभी जानकारी नहीं मिल पाई है.
गौरतलब है कि शुक्रवार दोपहर बाद आर्यन अपने होटल से शिमला की ओर जा रहे थे. तभी एक सफेद रंग की ऑल्टो कार में सवार 3-4 नकाबपोश हमलावरों ने उनकी गाड़ी रोकी। हमलावरों ने पिस्तौल तानकर धमकी दी, लोहे की रॉड से हमला करने की कोशिश के साथ नकदी छीनने और अपहरण का प्रयास किया था. आर्यन ने अपनी कार से कूदकर पास की खाई में छलांग लगा दी, जिससे उन्होंने जान बचाई. इसमें उन्हें हल्की चोटें आईं और वो आईजीएमसी अस्पताल में इलाज के बाद डिस्चार्ज हो गए. पुलिस ने सीएम के मीडिया सलहाकर नरेश चौहान के बेटे कि शिकायत पर मामला दर्ज कर मामले मे जांच शुरू कि और गाड़ी को बरामद किया, जिसमें फर्जी नम्बर लगा था. मामले मे सीसीटीवी फुटेज भी खंगाली गयी. पुलिस अभी तीसरे आरोपी कि तलाश कर रही है. एसपी सिमला गौरव सिंह ने बताया कि दो आऱोपियों को गिरफ्तार किया गया है. तीसरे की तलाश जारी है.
पुलिस इन तक न पहुंचे इसके लिए आरोपियों ने मनाली की फर्जी नंबर प्लेट गाड़ी पर लगाई थी और गाड़ी का चेसिस नंबर भी हटा दिया था. अब पुलिस की टीमें शिमला में कार एंजेसियों की मदद से गाड़ी का असली चेसिस नंबर पता कर रही हैं. आरोपियों ने गाड़ी की नकली चाबी भी बनवाई थी और साथ ही गाड़ी के सॉफ्टवेयर से भी टैंपरिंग की थी. इस वजह से शिमला पुलिस को गाड़ी के असली रिकार्ड के बारे में पता करने में परेशानी हुई. ये हाई-प्रोफाइल मामला है. पीड़ित मुख्यमंत्री के करीबी मीडिया सलाहकार नरेश चौहान के बेटे और युवा कांग्रेस नेता से जुड़ा है. हमले का मकसद राजनीतिक, व्यक्तिगत रंजिश, लूट या अपहरण था ये साफ नहीं हुआ है, लेकिन पुलिस जांच कर रही है.
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