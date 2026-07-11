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हरिद्वार में दुष्कर्म के दो आरोपी गिरफ्तार, जानिये पुलिस ने कब कैसे किया अरेस्ट

हरिद्वार पुलिस ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म, युवती को शादी का झांसा देकर रेप करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है.

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हरिद्वार में दुष्कर्म के दो आरोपी गिरफ्तार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : July 11, 2026 at 7:55 PM IST

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हरिद्वार: ऑपरेशन प्रहार के तहत रानीपुर पुलिस ने नाबालिग लड़की के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया है. आरोपी को विष्णुलोक कॉलोनी स्थित बड़ी टंकी के पास से दबोचा गया है. शनिवार को उसे न्यायालय में पेश किया गया. जहां से आरोपी को जेल भेज दिया गया. वहीं रानीपुर कोतवाली क्षेत्र में ही एक युवती को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है.

दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार: पुलिस के अनुसार, 25 जून को रानीपुर कोतवाली क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने कोतवाली रानीपुर में शिकायत दर्ज कराई. जिसमें बताया कि उनकी नाबालिग बेटी का आरोपी लगातार पीछा कर रहा है. आरोप है कि उसने अपहरण कर दुष्कर्म का प्रयास किया. विरोध करने पर गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी भी दी. शिकायत के आधार पर पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की. एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर ने पुलिस टीम का गठन किया। रानीपुर कोतवाली प्रभारी मनोहर सिंह भंडारी के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने पीड़िता के बयान दर्ज कराए और मेडिकल परीक्षण कराया.

जांच और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर मुकदमे में दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट की धाराएं भी बढ़ाई गईं. इसके बाद आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी गई. पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी आसपास ही नजर आया है. मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने आरोपी करण को गिरफ्तार किया गया. रानीपुर कोतवाली प्रभारी मनोहर भण्डारी ने बताया कि आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट समेत कई धाराओं में कार्रवाई की गई है.

शादी का झांसा देकर दुष्कर्म मामला: रानीपुर कोतवाली क्षेत्र में ही एक दूसरे मामले में शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म करने के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से गिरफ्तार किया गया. पुलिस के अनुसार, रानीपुर क्षेत्र की 19 वर्षीय युवती बीती 11 अप्रैल को बिना बताए घर से चली गई थी. काफी तलाश की लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल पाया. इसके बाद 19 मई को युवती वापस घर लौटी. इसके बाद युवती ने बताया एक युवक उसे शादी का झांसा देकर ले गया. उसके साथ दुष्कर्म किया. बाद में शादी करने से मना करने लगा.

पीड़िता की मां की शिकायत पर पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया. जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर पहले दर्ज गुमशुदगी के केस में आरोपी के खिलाफ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का मुकदमा दर्ज किया गया. रानीपुर कोतवाली प्रभारी मनोहर सिंह भंडारी के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने आरोपी की तलाश शुरू की. शुक्रवार को पुलिस ने सहारनपुर के बादशाहीबाग बाजार स्थित पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस के पास से आरोपी गोविंद पुत्र बेगपाल (24 वर्ष), निवासी ग्राम मगनपुरा, थाना मिर्जापुर, जिला सहारनपुर को गिरफ्तार कर लिया.

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