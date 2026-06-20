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जोधपुर फायरिंग कांड: विक्की फाइटर की हत्या, 2 आरोपी हिरासत में, CCTV में कैद बर्बरता, पोस्टमार्टम के लिए बनी सहमति

मृतक के परिजनों को समझाती पुलिस ( ETV Bharat Jodhpur )