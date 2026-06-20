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जोधपुर फायरिंग कांड: विक्की फाइटर की हत्या, 2 आरोपी हिरासत में, CCTV में कैद बर्बरता, पोस्टमार्टम के लिए बनी सहमति

पुलिस ने दो में से एक आरोपी को माउंटआबू से हिरासत में लिया गया, जबकि दूसरे को भीतरी शहर के इलाके से पकड़ा है.

Jodhpur firing incident
मृतक के परिजनों को समझाती पुलिस (ETV Bharat Jodhpur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 20, 2026 at 6:27 PM IST

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जोधपुर: शहर में शुक्रवार रात को हुई फायरिंग के मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को हिरासत में ले लिया है, जबकि 6 की तलाश की जा रही है. इधर, मथुरादास माथुर अस्पताल में विक्की फाइटर की मौत के बाद परिजनों का चल रहा धरना आखिरकार समाप्त हो गया है. आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी और मुआवजे की मांग की गई थी, जिस पर प्रशासन ने पीड़ित प्रतिकर योजना के तहत सरकारी सहायता दिलाने का आश्वासन दिया, जिसके बाद परिजन विक्की का पोस्टमार्टम करवाने के लिए राजी हो गए.

एडीसीपी पश्चिम नरेंद्र सिंह देवड़ा ने बताया कि दो आरोपियों को हिरासत में लिया गया है, अन्य की तलाश की जा रही है. दो में से एक आरोपी को माउंट आबू से हिरासत में लिया गया, जबकि दूसरे को भीतरी शहर के इलाके से पकड़ा है. उन्होंने बताया कि परिजनों की सहमति के बाद पोस्टमार्टम किया जा रहा है.

पढ़ें: स्कॉर्पियो ठीक करवा रहे युवकों पर हमला, गोलीबारी में घायल विक्की फाइटर की मौत, ICU में चल रहा था उपचार

परिजनों ने लगाया आरोप, पुलिस ने नहीं की कार्रवाई: विक्की की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल में धरना शुरू कर दिया था. एडीसीपी रविंद्र बोथरा ने परिजनों से बातचीत की तो उन्हें बताया गया कि संधि और विक्की को 2 दिन पहले ही गोली मारने की धमकी दी गई थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की थी, जिसके चलते यह घटना हुई है. बाद में पुलिस और परिजनों के बीच हुई लंबी बातचीत के बाद पोस्टमार्टम पर सहमति बनी.

गिरे हुए को मारा, सीसीटीवी में दिखी हैवानियत: शुक्रवार रात को हुई घटना के दौरान हमला हुआ तो सन्नी बॉम्बे मोटर की तरफ भागा. उस पर गोली चलाई गई. इस दौरान विक्की बचने के लिए मार्केट में भागा, लेकिन हमलावर उसके पीछे हो गए. उसे गोली मारी, वह गिर पड़ा. उसके बाद हमलावर उस पर वहशी की तरह टूट पड़े. ताबड़तोड़ लोहे के सरिये से वार किए. इसके बाद वहां से भाग गए.

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GANG WAR IN JODHPUR
TWO ACCUSED DETAINED
INCIDENT CAUGHT ON CCTV
मृतक के परिजनों का धरना
JODHPUR FIRING INCIDENT

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