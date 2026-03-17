बदनाम करने की धमकी देने पर पलामू में हुई थी बुजुर्ग की हत्या, दो आरोपी गिरफ्तार
पलामू में बुजुर्ग की हत्या करने वाले दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है.
Published : March 17, 2026 at 3:10 PM IST
पलामू: एक बुजुर्ग शराब पीने वाले दो व्यक्ति को बदनाम करने की धमकी देता था. दोनों व्यक्ति एक महिला के घर पर शराब पीने जाते थे. उसी महिला का नाम लेकर बुजुर्ग बदनाम करने की धमकी देता था. दरअसल पलामू के तरहसी थाना क्षेत्र के सेवती में दो मार्च को 70 वर्षीय राजदेव महतो नामक व्यक्ति का शव जंगल से बरामद हुआ था. राजदेव महतो की पत्नी ने अज्ञात अपराधियों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था.
पुलिस ने की मामले में की गहन जांच
पूरे मामले में पुलिस इन्वेस्टिगेशन टीम गठित की गई थी. राजदेव महतो हत्याकांड की जांच के दौरान पाटन अंचल के इंस्पेक्टर सुरेश मंडल को कई चौंकाने वाली जानकारी मिली. पुलिस ने मामले में संबंधित महिला से पूछताछ की तो पूरे मामले का खुलासा हो गया.
हत्या से पहले रची साजिश
सेवती गांव के ही रहने वाले सुरेश राम एवं संतोष महतो महिला के घर में शराब पीने जाते थे. राजदेव महतो, सुरेश राम और संतोष महतो को महिला के साथ संबंध को लेकर धमकी देते थे. शराब पीने के दौरान राजदेव महतो की बच्चो महतो नाम के शख्स के साथ भी अक्सर बहस होती थी और दोनों में गाली गलौज होती थी. हालात को देखते हुए सुारेश राम, संतोष महतो और बच्चो महतो ने हत्या की साजिश रची और राजदेव महतो की हत्या कर दी.
घटना के दिन बच्चो महतो, राजदेव महतो को अपने भंडार पर ले गया था और वहीं सभी ने मिलकर टांगी से काटकर हत्याकांड को अंजाम दिया था.
हत्याकांड के दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस ने बच्चू महतो और संतोष महतो को गिरफ्तार किया है. सुरेश राम की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है: आनंद राम, थाना प्रभारी, तरहसी
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