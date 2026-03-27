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म्यूल खातों का इस्तेमाल कर साढ़े पांच करोड़ ऐंठने वाले गिरोह का भंडाफोड़, दो शातिर ठग गिरफ्तार

जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने बताया कि अलवर जिले में पुलिस की ओर से लगातार बढ़ रहे साइबर अपराधों जैसे ऑनलाइन ठगी, सेक्सटॉर्शन, ओएलएक्स फ्रॉड, म्यूल अकाउंट, फर्जी एटीएम और फर्जी सिम के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है.

अलवर. अलवर पुलिस ने फर्जी खातों और सिम कार्ड के जरिए लेन-देन कर लाखों की साइबर ठगी करने वाले दो शातिर ठगों को गिरफ्तार किया है. ये दोनों आरोपी संगठित तरीके से साइबर ठगी को अंजाम देते थे और विभिन्न माध्यमों से लोगों को झांसे में लेकर लाखों रुपए की ठगी कर चुके हैं. इस नेटवर्क के जरिए दोनों आरोपियों ने करीब साढ़े पांच करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की है. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से दो आईफोन, एक एंड्रॉयड मोबाइल और सिम कार्ड बरामद किए हैं.

उन्होंने बताया कि अभियान के दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) डॉ. प्रियंका के निर्देशन और अकबरपुर थाना अधिकारी सीमा सिनसिनवार के नेतृत्व में गठित टीम को मिली सूचना और तकनीकी सहायता के आधार पर कार्रवाई करते हुए म्यूल खाताधारकों के ठिकानों पर दबिश दी गई. जांच में उजागर हुआ कि ये आरोपी संगठित तरीके से साइबर ठगी को अंजाम दे रहे थे और विभिन्न माध्यमों से लोगों को झांसे में लेकर लाखों रुपए की ठगी कर चुके थे. पुलिस अधीक्षक ने बताया कि जांच में सामने आया कि आरोपियों ने साइबर ठगी के जरिए करीब साढ़े पांच करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की है.

एसपी चौधरी ने बताया कि कार्रवाई के दौरान पुलिस ने विजय सिंह (निवासी माचड़ी, थाना अकबरपुर) और शैलेन्द्र कुमार सैनी उर्फ सैंटी (निवासी संजय नगर, कोतवाली अलवर) को गिरफ्तार किया. दोनों आरोपी लंबे समय से साइबर ठगी के नेटवर्क से जुड़े हुए थे और फर्जी खातों तथा सिम कार्ड के जरिए लेन-देन को अंजाम देते थे. उन्होंने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ की जा रही है, जिसमें साइबर ठगी के गिरोह में शामिल अन्य अपराधियों के बारे में जानकारी ली जा रही है. उन्होंने बताया कि पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है. पुलिस गिरोह से जुड़े अन्य सदस्यों की तलाश में जुटी है, जिससे साइबर ठगी की बड़ी वारदातों के खुलासे की संभावना है.