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साइबर महाठगों के खिलाफ देशभर में दर्ज हैं 6 लाख से अधिक शिकायतें, दो मास्टरमाइंड गिरफ्तार

साइबर ठगी के गिरफ्तार आरोपी ( ETV Bharat Tonk )

टोंक: पुलिस की स्पेशल टीम डीएसटी और सदर थाना पुलिस ने साइबर ठगी के मास्टरमाइंड कुलदीप मीणा और उसके साथी दिलखुश गुर्जर को गिरफ्तार किया है. पकड़े गए दोनों आरोपी साइबर फ्रॉड के बड़े खेल में शामिल थे. पुलिस ने जब उनके द्वारा इस्तेमाल की गई 68 सिमों की जांच की, तो पुलिस की आंखें भी खुली की खुली रह गईं, क्योंकि इन्हीं 68 सिमों से देशभर में फ्रॉड किया जा रहा था. एनसीआरपी पोर्टल पर इनके खिलाफ लगभग 6 लाख 20 हजार शिकायतें दर्ज हैं. ये दोनों फर्जी ट्रेड लिंक से करोड़ों रुपए की ठगी कर चुके हैं और ऐशो-आराम की जिंदगी जीने के आदी हैं. पुलिस ने इनसे दो लग्जरी गाड़ियां जब्त की हैं. पुलिस उपाधीक्षक मृत्युंजय मिश्रा ने बताया कि टोंक जिला पुलिस की डीएसटी व सदर थाना पुलिस ने करोड़ों रुपए का साइबर फ्रॉड करने के मामले में दो युवकों को गिरफ्तार किया है. ये दोनों युवक फर्जी ट्रेड लिंक भेजकर लोगों से फर्जी खातों में अब तक करोड़ों रुपए ट्रांसफर करा चुके थे. दोनों की गिरफ्तारी के बाद जब पुलिस टीम और साइबर सेल द्वारा इनके पास मिली 68 सिमों की जांच की गई, तो सभी की आंखें फटी रह गईं. जिन 68 सिमों का उपयोग कर ठगी की राशि फर्जी खातों में जमा कराई गई, उनके विरुद्ध एनसीआरपी पोर्टल पर कुल 6 लाख 19 हजार 101 शिकायतें दर्ज हैं. जांच में यह भी सामने आया है कि ठगी की राशि करोड़ों रुपए है और जो लेन-देन भी फर्जी खातों के जरिए ही किया जा रहा था. पुलिस उपाधीक्षक मृत्युंजय मिश्रा (ETV Bharat Tonk)