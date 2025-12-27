ETV Bharat / state

रायबरेली में मनुस्मृति जलाने वाले दो आरोपी गिरफ्तार, क्रिसमस डे पर प्रतियां जलाने के बाद पैरों से कुचला था

रायबरेली : डीह थाना क्षेत्र में हिंदू धार्मिक ग्रंथ मनुस्मृति को जलाने वाले दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. फरार आरोपी की पुलिस तलाश कर रही है. मनुस्मृति जलाने का वीडियो सामने आने पर लोगों ने आपत्ति जताई थी. इससे पहले कौशांबी में भी मनुस्मृति की प्रतियां जलाने का मामला सामने आया था.

ग्राम सभा गढ़वा में 25 दिसंबर को सुरेंद्र कोरी, मनीष पाल और अजीत रावत ने मनुस्मृति के पन्नों को जलाया. प्रतियों को पैरों से कुचलते हुए वीडियो भी बनाया. इसके बाद वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया. मनुस्मृति को मानने वाले लोगों ने वीडियो ने देखा तो आक्रोशित हो गए.

स्थानीय लोगों ने डीह थाने में इसकी शिकायत की. लोगों ने बताया कि धार्मिक ग्रंथ के साथ ऐसा कृत्य करने से उनकी भावनाएं आहत हुई हैं. इससे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा है और सामाजिक सद्भाव बिगड़ सकता है.

शिकायत में बताया गया, ग्राम पंचायत गढ़वा नाम से एक सोशल मीडिया ग्रुप (संभवतः व्हाट्सएप या अन्य प्लेटफॉर्म पर) द्वारा लगातार एक विशेष जाति को टारगेट कर अभद्र टिप्पणियां की जा रही हैं. ग्रुप के कारण पहले भी धार्मिक माहौल खराब करने की घटनाएं हो चुकी हैं. शिकायतकर्ता ने ग्रुप एडमिन के खिलाफ केस दर्ज करने और ग्रुप को बंद कराने की मांग की.