रायबरेली में मनुस्मृति जलाने वाले दो आरोपी गिरफ्तार, क्रिसमस डे पर प्रतियां जलाने के बाद पैरों से कुचला था
वीडियो वायरल होने पर मनुस्मृति को मानने वाले लोग आक्रोशित हो गए. मामले की शिकायत पुलिस से की थी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : December 27, 2025 at 4:13 PM IST
रायबरेली : डीह थाना क्षेत्र में हिंदू धार्मिक ग्रंथ मनुस्मृति को जलाने वाले दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. फरार आरोपी की पुलिस तलाश कर रही है. मनुस्मृति जलाने का वीडियो सामने आने पर लोगों ने आपत्ति जताई थी. इससे पहले कौशांबी में भी मनुस्मृति की प्रतियां जलाने का मामला सामने आया था.
ग्राम सभा गढ़वा में 25 दिसंबर को सुरेंद्र कोरी, मनीष पाल और अजीत रावत ने मनुस्मृति के पन्नों को जलाया. प्रतियों को पैरों से कुचलते हुए वीडियो भी बनाया. इसके बाद वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया. मनुस्मृति को मानने वाले लोगों ने वीडियो ने देखा तो आक्रोशित हो गए.
स्थानीय लोगों ने डीह थाने में इसकी शिकायत की. लोगों ने बताया कि धार्मिक ग्रंथ के साथ ऐसा कृत्य करने से उनकी भावनाएं आहत हुई हैं. इससे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा है और सामाजिक सद्भाव बिगड़ सकता है.
शिकायत में बताया गया, ग्राम पंचायत गढ़वा नाम से एक सोशल मीडिया ग्रुप (संभवतः व्हाट्सएप या अन्य प्लेटफॉर्म पर) द्वारा लगातार एक विशेष जाति को टारगेट कर अभद्र टिप्पणियां की जा रही हैं. ग्रुप के कारण पहले भी धार्मिक माहौल खराब करने की घटनाएं हो चुकी हैं. शिकायतकर्ता ने ग्रुप एडमिन के खिलाफ केस दर्ज करने और ग्रुप को बंद कराने की मांग की.
थाना डीह इंचार्ज जितेंद्र मोहन सरोज ने बताया, वायरल वीडियो को संज्ञान में लेते हुए दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है. यह दोनों युवक ग्राम गढ़वा के रहने वाले हैं. 25 दिसंबर को एक घर में आयोजित हो रहे एक कार्यक्रम में इन्होंने मनुस्मृति लिखा पोस्टर जलाया था. हालांकि किसी तरफ से शिकायत प्राप्त नहीं हुई थी. पुलिस ने वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए एक्शन लिया है.
उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा था, जिसमें तीन युवक मनुस्मृति की फोटो की प्रतियां जला रहे थे. थाना डीह पुलिस टीम ने जांच किया तो पता चला कि 25 दिसंबर को पूरे रूका ग्राम गढ़वा में मनीष पाल, सुरेंद्र और अजीत ने अपने घर में निजी कार्यक्रम में मनुस्मृति की फोटो की प्रतियां जलाई थी. मामले में सुरेंद्र पासी पुत्र शिवकुमार, मनीष पाल पुत्र राम खेलावन को गिरफ्तार किया गया है. एक आरोपी फरार है, पुलिस तलाश कर रही है.
यह भी पढ़ें : कौशांबी में मनुस्मृति जलाने का मामला; पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया, थाने पर भीम आर्मी ने किया हंगामा