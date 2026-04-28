ETV Bharat / state

ड्रग माफिया से कनेक्शन, नेपाल तक सप्लाई: मेहंदीपुर बालाजी में पुलिस का बड़ा खुलासा

दौसा: जिले के मेहंदीपुर बालाजी थाना पुलिस ने साइबर टीम की मदद से अंतरराज्यीय वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश कर दो शातिरों को गिरफ्तार किया है. आरोपी न केवल लग्जरी वाहन चुराते थे, बल्कि उन्हें अवैध मादक पदार्थ तस्करों और नेपाल तक सप्लाई करते थे. चोरी के वाहनों से ड्रग माफिया का नेटवर्क मजबूत हो रहा था. पुलिस पूछताछ में यह भी खुलासा हुआ कि आरोपी वाहनों पर 'पुलिस' की नेम प्लेट लगाकर चेकिंग से बचते थे. दोनों पर 90 से अधिक गंभीर मामले दर्ज हैं.

थाना प्रभारी गौरव प्रधान ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों की पहचान रिंकू लालपुर पुत्र केसाराम मीना निवासी लालपुर महवा और सुरेंद्र मीना पुत्र रामखिलाड़ी मीना निवासी सांकरवाड़ा टोडाभीम के रूप में हुई है. दोनों आरोपी बैजूपाड़ा थाना क्षेत्र में फायरिंग की घटना के बाद से फरार चल रहे थे.

पढ़ें: डीग में फर्जी सिम गिरोह का भंडाफोड़: गैस केवाईसी और पोर्ट के नाम पर ठगी, साइबर अपराधियों तक पहुंच रही थी सिम

चोरी के वाहन पर लगाते थे पुलिस की प्लेट: प्रधान ने बताया कि पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं. उन्होंने बताया कि गिरोह राजस्थान के जयपुर, अलवर और सवाई माधोपुर सहित देश के विभिन्न राज्यों जैसे दिल्ली, हरियाणा, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश और गुजरात में सक्रिय था. यह गिरोह खासतौर पर लग्जरी वाहनों को निशाना बनाकर चोरी करता था और चोरी के बाद इन वाहनों को अवैध मादक पदार्थ तस्करी में लिप्त गिरोहों और नेपाल के तस्करों को बेच देता था. आरोपी बेहद शातिर तरीके से वारदातों को अंजाम देते थे. वे जिस वाहन से चलते थे, उसके आगे 'पुलिस' लिखी हुई प्लेट लगा लेते थे, जिससे आम लोगों और पुलिस की नजर से बच सकें. इस तरीके से वे आसानी से चेकिंग से बच निकलते थे और किसी को उन पर शक नहीं होता था.