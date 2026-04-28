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ड्रग माफिया से कनेक्शन, नेपाल तक सप्लाई: मेहंदीपुर बालाजी में पुलिस का बड़ा खुलासा

पुलिस द्वारा गिरफ्तार गिरोह के दोनों आरोपी लंबे समय से संगठित तरीके से वाहन चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे थे.

Interstate Vehicle Theft Gang
पुलिस थाना मेहंदीपुर बालाजी (ETV Bharat Dausa)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 28, 2026 at 3:26 PM IST

3 Min Read
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दौसा: जिले के मेहंदीपुर बालाजी थाना पुलिस ने साइबर टीम की मदद से अंतरराज्यीय वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश कर दो शातिरों को गिरफ्तार किया है. आरोपी न केवल लग्जरी वाहन चुराते थे, बल्कि उन्हें अवैध मादक पदार्थ तस्करों और नेपाल तक सप्लाई करते थे. चोरी के वाहनों से ड्रग माफिया का नेटवर्क मजबूत हो रहा था. पुलिस पूछताछ में यह भी खुलासा हुआ कि आरोपी वाहनों पर 'पुलिस' की नेम प्लेट लगाकर चेकिंग से बचते थे. दोनों पर 90 से अधिक गंभीर मामले दर्ज हैं.

थाना प्रभारी गौरव प्रधान ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों की पहचान रिंकू लालपुर पुत्र केसाराम मीना निवासी लालपुर महवा और सुरेंद्र मीना पुत्र रामखिलाड़ी मीना निवासी सांकरवाड़ा टोडाभीम के रूप में हुई है. दोनों आरोपी बैजूपाड़ा थाना क्षेत्र में फायरिंग की घटना के बाद से फरार चल रहे थे.

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चोरी के वाहन पर लगाते थे पुलिस की प्लेट: प्रधान ने बताया कि पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं. उन्होंने बताया कि गिरोह राजस्थान के जयपुर, अलवर और सवाई माधोपुर सहित देश के विभिन्न राज्यों जैसे दिल्ली, हरियाणा, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश और गुजरात में सक्रिय था. यह गिरोह खासतौर पर लग्जरी वाहनों को निशाना बनाकर चोरी करता था और चोरी के बाद इन वाहनों को अवैध मादक पदार्थ तस्करी में लिप्त गिरोहों और नेपाल के तस्करों को बेच देता था. आरोपी बेहद शातिर तरीके से वारदातों को अंजाम देते थे. वे जिस वाहन से चलते थे, उसके आगे 'पुलिस' लिखी हुई प्लेट लगा लेते थे, जिससे आम लोगों और पुलिस की नजर से बच सकें. इस तरीके से वे आसानी से चेकिंग से बच निकलते थे और किसी को उन पर शक नहीं होता था.

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ये सामान किया बरामद: कार्रवाई के दौरान पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी की दो कार, छह फर्जी नंबर प्लेट, एक 'पुलिस' लिखी नेम प्लेट, दो फास्टैग, एक मास्टर चाबी और चार ब्लैंक चाबियां बरामद की हैं. यह बरामदगी इस बात का स्पष्ट संकेत है कि गिरोह लंबे समय से संगठित तरीके से वाहन चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहा था.

15 वर्षों से अपराध की दुनिया में हैं आरोपी: थाना प्रभारी ने बताया कि रिंकू लालपुर के खिलाफ 50 से अधिक गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें डकैती, लूट, हत्या, अपहरण और वाहन चोरी जैसी वारदातें शामिल हैं. सुरेंद्र मीना के खिलाफ भी 40 से अधिक मामले दर्ज हैं. आरोपी पिछले 15 वर्षों से अपराध जगत से जुड़े हुए हैं. फिलहाल पुलिस पूरे नेटवर्क की गहराई से जांच कर रही है और इस गिरोह से जुड़े अन्य सदस्यों की तलाश में जुटी हुई है. इस कार्रवाई में साइबर टीम के हेड कांस्टेबल जगमाल सिंह की विशेष भूमिका रही है, जो पिछले एक वर्ष से आरोपियों की लोकेशन ट्रेस करने में लगे हुए थे.

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TWO ACCUSED ARRESTED
ACTION OF MEHANDIPUR BALAJI POLICE
CONNECTION WITH DRUG MAFIA
INTERSTATE VEHICLE THEFT GANG

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