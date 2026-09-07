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कानपुर में दवा कारोबारी के हत्यारोपी पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार; मृतक की बहू पर लगाया आरोप

कानपुर में दवा कारोबारी के हत्यारोपी पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार. ( Photo Credit: ETV Bharat )

कानपुर: कल्याणपुर थाना क्षेत्र में रविवार देर रात हुई पुलिस मुठभेड़ में थोक दवा कारोबारी के दो हत्यारोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया. पुलिस पूछताछ में दोनों ने मृतक की बहू पर ही पैसे देकर हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया है. फिलहाल, पुलिस मामले की जांच-पड़ताल में जुटी है. एडीसीपी राजेश कुमार पांडेय ने बताया कि हत्याकांड के आरोपियों और पुलिस में मुठभेड़ हुई, जिसमें दोनों घायल हुए हैं. पुलिस जांच में यह सामने आया है कि पकड़ा गया मुख्य आरोपी विशाल गौतम पूर्व में विनीत की दुकान पर काम करता था. नौकरी छोड़ने के बाद भी जरूरत पड़ने पर काम के सिलसिले में आता-जाता रहता था. इसी नजदीकी, भरोसे और घर की गतिविधियों की पूरी जानकारी का फायदा उठाकर उसने अपने साथी राजकिशोर के साथ मिलकर इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया था. एडीसीपी राजेश कुमार पांडेय. (Video Credit: ETV Bharat) फ्लैट में की गई हत्या: कल्याणपुर स्थित रतन आर्बिट अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर सी-104 में शनिवार रात थोक दवा व्यवसायी विनीत मनोचा (23) की उनके ही घर में गर्दन रेतकर और धारदार हथियारों से गोदकर हत्या कर दी गई थी. हमलावरों ने उनके शरीर पर कई वार किए थे, जिससे कमरे के फर्श और बिस्तर पर खून फैल गया था. मौके पर संघर्ष के निशान भी मिले थे. रविवार तड़के करीब साढ़े चार बजे जब मृतक का बेटा सुब्रत मनोचा अपने परिवार के साथ घर वापस लौटा.