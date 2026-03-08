ETV Bharat / state

तनिष्क ज्वेलर्स में लूट के प्रयास के दो आरोपी सूरत और बेंगलुरु से गिरफ्तार, वारदात में इस्तेमाल हथियार और बाइक बरामद

अंतर्राजयीय लूट गिरोह के सरगना को बोकारो पुलिस ने बेंगलुरू और सूरत से गिरफ्तार किया है.

Jeweller robbed accused arrested
पुलिस की गिरफ्त में आरोपी (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : March 8, 2026 at 4:06 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बोकारो: सेक्टर-4 थाना क्षेत्र के सिटी सेंटर स्थित तनिष्क ज्वेलर्स शोरूम में लूट के प्रयास के मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. दोनों आरोपियों को गुजरात के सूरत और कर्नाटक के बेंगलुरु से पकड़ा गया है.

पुलिस ने ट्रांजिट रिमांड पर दोनों को बोकारो लाकर पूछताछ की. आरोपियों की निशानदेही पर लूट के प्रयास में इस्तेमाल की गई दो पिस्तौल, चार जिंदा गोली और एक बाइक बरामद की गई है. इसकी जानकारी एसपी हरविंदर सिंह ने दी.

बोकारो एसपी का बयान (ETV Bharat)

एसपी ने बताया कि घटना के बाद से ही पुलिस की टीम अपराधियों की तलाश में जुटी हुई थी. गिरफ्तार आरोपी शुभम कुमार बिहार के बेगूसराय जिले के चेरिया बरियारपुर थाना क्षेत्र के निवासी हैं. वह सूरत में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहा था. दूसरा आरोपी पंकज कुमार भी बेगूसराय का ही रहने वाला है और बेंगलुरु में मजदूरी का काम कर रहा था.

एसपी के अनुसार, शुभम कुमार के खिलाफ बिहार के बेगूसराय में चार आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें पुलिस पर हमला करने का मामला भी शामिल है. वहीं पंकज कुमार के खिलाफ भी बिहार में दो मामले दर्ज हैं.

एसपी ने आगे बताया कि अपराध को अंजाम देने के बाद दोनों आरोपी चंद्रपुरा के रास्ते बिहार भागने के क्रम में पिस्तौल और गोलियों को चंद्रपुरा में एक पत्थर के नीचे छिपा कर रख गए थे. पुलिस ने उनकी निशानदेही पर यह हथियार और बाइक बरामद कर ली है. एसपी ने कहा कि अपराधियों के साथ मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी के लिए भी प्रयास जारी हैं.

ये भी पढ़ें:

ज्वेलरी शोरूम में लूट का प्रयास, हथियार से लैस वर्दी में पहुंचे थे अपराधी!

गोड्डा में दिनदहाड़े बैंक लूट का प्रयास, फायरिंग कर अपराधी फरार, एक सुरक्षाकर्मी घायल

TAGGED:

JEWELLER ROBBED ACCUSED ARRESTED
अंतर्राजयीय बैंक लूट गिरोह
तनिष्क ज्वेलर्स शोरूम में लूट
बोकारो पुलिस
TANISHQ JEWELLERS ROBBERY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.