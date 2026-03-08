ETV Bharat / state

तनिष्क ज्वेलर्स में लूट के प्रयास के दो आरोपी सूरत और बेंगलुरु से गिरफ्तार, वारदात में इस्तेमाल हथियार और बाइक बरामद

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी ( ETV Bharat )