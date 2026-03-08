तनिष्क ज्वेलर्स में लूट के प्रयास के दो आरोपी सूरत और बेंगलुरु से गिरफ्तार, वारदात में इस्तेमाल हथियार और बाइक बरामद
अंतर्राजयीय लूट गिरोह के सरगना को बोकारो पुलिस ने बेंगलुरू और सूरत से गिरफ्तार किया है.
बोकारो: सेक्टर-4 थाना क्षेत्र के सिटी सेंटर स्थित तनिष्क ज्वेलर्स शोरूम में लूट के प्रयास के मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. दोनों आरोपियों को गुजरात के सूरत और कर्नाटक के बेंगलुरु से पकड़ा गया है.
पुलिस ने ट्रांजिट रिमांड पर दोनों को बोकारो लाकर पूछताछ की. आरोपियों की निशानदेही पर लूट के प्रयास में इस्तेमाल की गई दो पिस्तौल, चार जिंदा गोली और एक बाइक बरामद की गई है. इसकी जानकारी एसपी हरविंदर सिंह ने दी.
एसपी ने बताया कि घटना के बाद से ही पुलिस की टीम अपराधियों की तलाश में जुटी हुई थी. गिरफ्तार आरोपी शुभम कुमार बिहार के बेगूसराय जिले के चेरिया बरियारपुर थाना क्षेत्र के निवासी हैं. वह सूरत में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहा था. दूसरा आरोपी पंकज कुमार भी बेगूसराय का ही रहने वाला है और बेंगलुरु में मजदूरी का काम कर रहा था.
एसपी के अनुसार, शुभम कुमार के खिलाफ बिहार के बेगूसराय में चार आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें पुलिस पर हमला करने का मामला भी शामिल है. वहीं पंकज कुमार के खिलाफ भी बिहार में दो मामले दर्ज हैं.
एसपी ने आगे बताया कि अपराध को अंजाम देने के बाद दोनों आरोपी चंद्रपुरा के रास्ते बिहार भागने के क्रम में पिस्तौल और गोलियों को चंद्रपुरा में एक पत्थर के नीचे छिपा कर रख गए थे. पुलिस ने उनकी निशानदेही पर यह हथियार और बाइक बरामद कर ली है. एसपी ने कहा कि अपराधियों के साथ मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी के लिए भी प्रयास जारी हैं.
