दिल्ली दंगों दौरान राष्ट्रगान गाने का दबाव बनाने के लिए पांच मुस्लिम युवकों की पिटाई करने के मामले में दो आरोपी कोर्ट में पेश

कोर्ट ने सीबीआई की ओर से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए समन जारी किया था. मामले में अगली सुनवाई मार्च में होगी.

राऊज एवेन्यू कोर्ट
राऊज एवेन्यू कोर्ट (ETV Bharat)
Published : February 24, 2026 at 9:05 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट में मंगलवार को 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हिंसा के दौरान राष्ट्रगान गाने का दबाव बनाने के लिए पुलिस की तरफ से पांच मुस्लिम युवकों की पिटाई करने के मामले में दो आरोपी पुलिसकर्मी पेश हुए. कोर्ट ने दोनों आरोपियों और पीड़ित के वकील को चार्जशीट की प्रति उपलब्ध कराने का आदेश दिया. एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट मयंक गोयल ने मामले की अगली सुनवाई 2 मार्च को करने का आदेश दिया.

कोर्ट ने 4 फरवरी को सीबीआई की ओर से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए हेड कॉन्स्टेबल रविंद्र कुमार और कॉन्स्टेबल पवन यादव को समन जारी किया था. सीबीआई ने दोनों आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 323, 325, 304 (2) और 34 के तहत चार्जशीट दाखिल किया है. इस मामले में फैजान नामक युवक की मौत हो गई थी, लेकिन चार्जशीट में हत्या की कोई धारा नहीं लगाई गई है.

मामले में सीबीआई ने जनवरी में चार्जशीट दाखिल की थी. बता दें कि, फैजान की मां की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने 23 जुलाई, 2024 को इस मामले की सीबीआई जांच का आदेश दिया था. हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मुस्लिम युवकों की पिटाई करने वाले पुलिसकर्मियों की पहचान कर जांच करने के मामले में लचर जांच पर भी दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई थी.

हाईकोर्ट ने कहा था कि मृतक युवक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चोट की संख्या हिरासत में लिए जाते समय बने एमएलसी में दर्ज चोट की संख्या से कैसे बढ़ गए. कोर्ट ने कहा था कि पुलिस जांच रिपोर्ट में कई गड़बड़ियां है. पांच युवकों में एक की मौत हो गई, लेकिन चार तो जिंदा हैं. क्या जिंदा बचे युवकों से उन पुलिसकर्मियों की पहचान कराई गई. आप पूरी दुनिया की जांच करेंगे, लेकिन चश्मदीद गवाह से कोई पूछताछ नहीं करेंगे. आपने उन चार युवकों का बयान दर्ज करने की जहमत तक नहीं उठाई. ये किस किस्म की जांच है.

