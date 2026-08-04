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पुलिस से बचने को चंबल नदी में कूदे तस्करी के दो आरोपी...दोनों की मौत

कोटा में ऑपरेशन रूट क्लीयरेंस. नाकाबंदी तोड़कर भागे. कार एक्सप्रेसवे पर छोड़ी और लगा दी चंबल नदी में छलांग.

Budhadit Police Station, Kota
बूढ़ादीत पुलिस थाना, कोटा (ETV Bharat Kota)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 4, 2026 at 5:46 PM IST

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Updated : August 4, 2026 at 5:52 PM IST

3 Min Read
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कोटा: कोटा ग्रामीण पुलिस ने ऑपरेशन रूट क्लीयरेंस चला रखा है. तस्करी पर लगाम के लिए नाकेबंदी की जा रही है. इसी कड़ी में मंगलवार सुबह नाकेबंदी तोड़कर भाग रहे तस्करी के दो आरोपी पुलिस से बचने को चंबल नदी में कूद गए. दोनों की मौत हो गई. घटना से कोटा ग्रामीण पुलिस में हड़कंप मच गया और आला पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे. एफएसएल और एमओबी टीम को बुलाया और साक्ष्य जुटाए. एक मृतक पंजाब निवासी बताया जा रहा है जबकि दूसरे की अभी पहचान नहीं हुई है.

कोटा ग्रामीण एसपी सुजीत शंकर ने मामले की पुष्टि की. उनका कहना था कि घटनाक्रम मंगलवार सुबह का है. एक्सप्रेसवे पर चंबल नदी पर यूपी नंबर की कार मिली है. हालांकि यह जांच का विषय है कि उसकी नंबर प्लेट सही है या नहीं. बूढ़ादीत थाना अधिकारी दीप्ति रानी मीणा ने बताया कि ऑपरेशन रूट क्लीयरेंस के तहत थाने की टीम ने मंडावरा नाकेबंदी कर रखी थी. इस दौरान एक गाड़ी कोटा से सवाई माधोपुर की तरफ जा रही थी.

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नाकाबंदी तोड़कर भागे: एसएचओ मीणा ने बताया कि पुलिस ने गाड़ी को रूकने का इशारा किया, लेकिन चालक ने नाकेबंदी तोड़कर गाड़ी आगे बढ़ा दी और वे भाग गए. नाकेबंदी से करीब 15 किलोमीटर दूर चंबल नदी की पुलिया पर गाड़ी खड़ी मिली. इसमें सवार दो तस्कर नदी में कूद गए थे. ये दोनों बचने के लिए पानी में कूदे थे, लेकिन नदी में पानी की जगह मिट्टी व पथरीली जगह गिर गए. इसके चलते दोनों की मौत हो गई थी. जिस जगह कूदे, उसकी ऊंचाई करीब 100 फीट है. ऐसे में ऊंचाई से गिरने के चलते ही दोनों की मौत हुई है. पुलिस पहुंची तो दोनों वहां लहूलुहान हालत में पड़े मिले जबकि कार एक्सप्रेस वे पर चंबल नदी पुलिया पर खड़ी हुई थी.

117 किलो डोडा चूरा बरामद: थानाप्रभारी दीप्ति रानी ने बताया कि जहां नाकेबंदी की थी, वहां से कुछ किमी दूर 117 किलो डोडा चूरा मिला है. इसे तस्करी के दोनों आरोपियों ने फेंका था. एक मृतक की पहचान पंजाब के संगरूर निवासी राज सिंह के रूप में हुई है, जबकि दूसरे की शिनाख्त के प्रयास हैं.दोनों शव सुल्तानपुर अस्पताल की मोर्चरी में रखा दिए हैं.घटना की जानकारी मिलने पर ग्रामीण पुलिस के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राम कल्याण मीणा और पुलिस उपाध्यक्ष इटावा ओमप्रकाश भी पहुंचे.

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Last Updated : August 4, 2026 at 5:52 PM IST

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