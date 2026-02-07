ETV Bharat / state

नशीली दवाओं की बरामदगी मामला, दो आरोपी दोषी, 12 साल का कारावास

कठोर कारावास एवं दो लाख 40 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है.

NAINITAL DISTRICT SESSIONS COURT
नशीली दवाओं की बरामदगी मामला (प्रतीकात्मक तस्वीर (IANS))
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : February 7, 2026 at 8:33 PM IST

नैनीताल: हल्द्वानी में नशीली दावों के व्यापार करने पर नैनीताल जिला सत्र न्यायाधीश के न्यायालय ने सख्त रुख अपनाया है. जिला सत्र न्यायाधीश ने दो आरोपियों को 12-12 साल के कारावास की सजा सुनाई है. प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस) संजीव कुमार की अदालत ने नशीली दवाओं की बरामदगी के एक मामले में दो अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए 12-12 वर्ष के कठोर कारावास एवं दो लाख 40 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. जुर्माना अदा न करने की स्थिति में अभियुक्तों को आठ माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा. कोर्ट के आदेश के बाद दोनों को जेल भेज दिया गया.

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता पूजा शाह ने बताया चार सितंबर 2019 को औषधि विभाग एवं पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने हल्द्वानी के इंद्रानगर छोटी लाइन क्षेत्र में मेडिकल स्टोरों का निरीक्षण किया. इस दौरान बरेली रोड स्थित सिटी मेडिकोज की चेकिंग के दौरान मेडिकल स्टोर के बगल में एक संदिग्ध दरवाजा दिखाई दिया. तलाशी लेने पर वहां से नशीली दवाओं का बड़ा जखीरा बरामद हुआ.

पूछताछ में मोहम्मद अफसार ने बताया कमरे का स्वामित्व उसका है, जिसे उसने किराये पर मोहम्मद अजीम को दिया है. मौके पर मौजूद मोहम्मद अजीम ने बताया कि वहां ‘सीटी क्लीनिक एंड फार्मेसी’ संचालित की जा रही है. दवाइयों का संयुक्त रूप से विक्रय किया जाता है. टीम ने नौ प्रकार की नशीली दवाएं बरामद की. जिन्हें प्लास्टिक के डिब्बों में भरकर मार्कीन के कपड़े में सिला गया था.

इस संबंध में वरिष्ठ औषधि निरीक्षक मीनाक्षी बिष्ट की ओर से मुकदमा दर्ज कराया गया. अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी पूजा साह ने पांच गवाहों के बयान, विधि विज्ञान प्रयोगशाला चंडीगढ़ की परीक्षण रिपोर्ट सहित अन्य दस्तावेजी साक्ष्य न्यायालय में प्रस्तुत किए. बचाव पक्ष ने आरोपों को निराधार बताया.

साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने अभियुक्त मोहम्मद अफसार पुत्र मो. ईशाक अहमद निवासी शनि बाजार गेट के पास, बनभूलपुरा तथा मोहम्मद अजीम पुत्र फारुख अली शाह निवासी वारसी कॉलोनी, थाना बनभूलपुरा को स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 8/22 के तहत दोषी ठहराते हुए प्रत्येक को 12 वर्ष का कठोर कारावास एवं 1-1 लाख 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई.

