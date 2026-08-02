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राजलक्ष्मी बैंक लोन घोटाला: आठ साल से फरार दो आरोपी गिरफ्तार, दस-दस हजार रुपए का था इनाम

जयपुर: राजधानी की पुलिस ने राजलक्ष्मी महिला अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लोन घोटाले में आठ साल से फरार दो आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है. यह मामला फर्जी दस्तावेज के आधार पर फर्जी और विवादित संपत्तियों पर मॉर्गेज लोन स्वीकृत कर करोड़ों रुपए की धांधली से जुड़ा है. दोनों आरोपी आठ साल से फरार थे. उन पर दस-दस हजार रुपए का इनाम था.

जयपुर (उत्तर) डीसीपी करन शर्मा ने बताया कि राजलक्ष्मी बैंक घोटाले में फुलेरा (जयपुर ग्रामीण) हाल झोटवाड़ा (जयपुर) निवासी प्रमोद शर्मा और सिंधु शर्मा को माणक चौक थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है. दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी में माणक चौक थाने के कांस्टेबल गिरधर सिंह की अहम भूमिका रही है.

साल 2018 में दर्ज हुआ था मुकदमा: जयपुर (उत्तर) डीसीपी करन शर्मा ने बताया कि साल 2018 में माणक चौक थाने में राजलक्ष्मी महिला अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक घोटाले से जुड़ा आपराधिक प्रकरण दर्ज हुआ था. इसमें बैंक की तत्कालीन अध्यक्ष डॉ. फिरोज बानो, तत्कालीन पदाधिकारियों, कर्मचारियों, ऋणियों और गारंटरों पर एक सोची-समझी साजिश के तहत प्रॉपर्टी के फर्जी दस्तावेजों के आधार पर विवादित और फर्जी संपत्तियों पर मॉर्गेज लोन स्वीकृत करवाने और करोड़ों रुपए हड़पने का आरोप है. इस मामले में प्रमोद शर्मा और सिंधु शर्मा सहित 59 नामजद आरोपी है. कुछ को पहले गिरफ्तार किया जा चुका है.

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