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राजलक्ष्मी बैंक लोन घोटाला: आठ साल से फरार दो आरोपी गिरफ्तार, दस-दस हजार रुपए का था इनाम

फर्जी दस्तावेज से विवादित और फर्जी संपत्तियों पर मॉर्गेज लोन से करोड़ों रुपए की धांधली.

Accused nabbed by Jaipur police after eight years
आठ साल बाद जयपुर पुलिस के शिकंजे में आए आरोपी (Photo Source: Jaipur Police.)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 2, 2026 at 8:32 PM IST

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जयपुर: राजधानी की पुलिस ने राजलक्ष्मी महिला अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लोन घोटाले में आठ साल से फरार दो आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है. यह मामला फर्जी दस्तावेज के आधार पर फर्जी और विवादित संपत्तियों पर मॉर्गेज लोन स्वीकृत कर करोड़ों रुपए की धांधली से जुड़ा है. दोनों आरोपी आठ साल से फरार थे. उन पर दस-दस हजार रुपए का इनाम था.

जयपुर (उत्तर) डीसीपी करन शर्मा ने बताया कि राजलक्ष्मी बैंक घोटाले में फुलेरा (जयपुर ग्रामीण) हाल झोटवाड़ा (जयपुर) निवासी प्रमोद शर्मा और सिंधु शर्मा को माणक चौक थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है. दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी में माणक चौक थाने के कांस्टेबल गिरधर सिंह की अहम भूमिका रही है.

साल 2018 में दर्ज हुआ था मुकदमा: जयपुर (उत्तर) डीसीपी करन शर्मा ने बताया कि साल 2018 में माणक चौक थाने में राजलक्ष्मी महिला अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक घोटाले से जुड़ा आपराधिक प्रकरण दर्ज हुआ था. इसमें बैंक की तत्कालीन अध्यक्ष डॉ. फिरोज बानो, तत्कालीन पदाधिकारियों, कर्मचारियों, ऋणियों और गारंटरों पर एक सोची-समझी साजिश के तहत प्रॉपर्टी के फर्जी दस्तावेजों के आधार पर विवादित और फर्जी संपत्तियों पर मॉर्गेज लोन स्वीकृत करवाने और करोड़ों रुपए हड़पने का आरोप है. इस मामले में प्रमोद शर्मा और सिंधु शर्मा सहित 59 नामजद आरोपी है. कुछ को पहले गिरफ्तार किया जा चुका है.

पढ़ें: फर्जी दस्तावेजों से विवादित संपत्तियों पर लोन स्वीकृत कर करोड़ों रुपए हड़पे, दस-दस हजार के इनामी तीन आरोपी गिरफ्तार

विशेष टीम का किया गठन: इस मामले में फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए थानाधिकारी राकेश ख्यालिया के नेतृत्व में खास टीम बनाई गई. टीम ने तकनीकी अनुसंधान और मुखबिरों से मिली सटीक जानकारी के आधार पर कार्रवाई करते हुए आरोपियों के संदिग्ध ठिकानों को चिह्नित किया. इसी कड़ी में आठ साल से फरार दस-दस हजार रुपए के दो आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है.

जांच में खुलासा होने पर थाने पहुंचा मामला: उन्होंने बताया कि उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां कोर्ट की ओर से धारा 55 के तहत करवाई गई जांच में धोखाधड़ी का खुलासा होने पर साल 2018 में बैंक के अधिकृत ऋण प्रभारी सादत अली ने माणक चौक थाने में मुकदमा दर्ज कराया था. इस मामले में तत्कालीन बैंक मैनेजर मदनलाल कट्टा सहित दस-दस हजार रुपए के तीन इनामी आरोपियों को पिछले दिनों माणक चौक थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया था. अब दो और आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है.

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TWO ACCUSED ARRESTED AFTER 8 YEARS
REWARD OF TEN THOUSAND RUPEES EACH
राजलक्ष्मी महिला अर्बन बैंक घोटाला
RAJALAKSHMI MAHILA BANK LOAN SCAM

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