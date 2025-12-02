नाथद्वारा में विस्फोटक पदार्थ से भरी पिकअप के साथ दो आरोपी पकड़े

नाथद्वारा में विस्फोटक पदार्थ से भरी पिकअप के साथ दो आरोपी पकड़े
नाथद्वारा पुलिस का कहना है कि पिकअप चालक के पास विस्फोटक को लेकर कोई परमिट नहीं मिला. जांच जारी है.
Published : December 2, 2025 at 3:37 PM IST
राजसमंद: जिले के नाथद्वारा क्षेत्र में ग्रेनाइट खदानों में अवैध रूप से विस्फोटक सामग्री ले जाते पिकअप सहित दो आरोपियों को श्रीनाथजी थाना पुलिस ने पकड़ा है. प्रारंभिक जांच में विस्फोटक सामग्री ले जाने संबंधी कोई परमिट नहीं मिला और सुरक्षा को लेकर गंभीर बेपरवाही सामने आई है.
नाथद्वारा पुलिस उप अधीक्षक शिप्रा राजावत ने बताया कि अवैध गतिविधयों की रोकथाम को लेकर एसपी ममता गुप्ता के निर्देशन में चल रहे विशेष अभियान के तहत मंगलवार सुबह श्रीनाथजी थाना पुलिस द्वारा नाकाबंदी कर वाहनों की जांच की जा रही थी. तभी एक पिकअप को रूकवाया, तो प्रारंभिक पूछताछ में चालक व परिचालक कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दे पाए. फिर पिकअप की तलाशी लेने पर विस्फोटक सामग्री मिली, जिसको ले जाने को लेकर कोई परमिट भी उनके पास नहीं मिला. इस पर पुलिस ने आमेट निवासी भगवतसिंह व गंगापुर हिम्मतिसंह को डिटेन कर लिया. साथ ही पिकअप के साथ उसमें भरी विस्फोटक सामग्री में डिटोनेटर, फ्यूज तार को जब्त किया गया है.
खदानों में ले जा रहे थे विस्फोटक: डीएसपी शिप्रा राजावत ने बताया कि प्रारंभिक जांच में जब्त किया गया विस्फोटक ग्रेनाइट माइंसों पर पत्थर ब्लास्ट के लिए ले जाना सामने आया है. पुलिस द्वारा फिलहाल सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए खुले में विस्फोटक सामग्री को रखा है और विशेषज्ञों की राय के अनुसार अग्रिम कार्रवाई होगी. फिलहाल ब्लास्ट का कोई खतरा नहीं है. डिटोनेटर, फ्यूज व विस्फोटक पदार्थ अलग-अलग है, जो सामान्यत: माइंसों में पत्थर को फोड़ने में काम में लिया जाता है. हालांकि विस्तृत जांच जारी है और जांच पूरी होने के बाद ही वास्तविकता सामने आ पाएगी.