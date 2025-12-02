ETV Bharat / state

नाथद्वारा में विस्फोटक पदार्थ से भरी पिकअप के साथ दो आरोपी पकड़े

राजसमंद: जिले के नाथद्वारा क्षेत्र में ग्रेनाइट खदानों में अवैध रूप से विस्फोटक सामग्री ले जाते पिकअप सहित दो आरोपियों को श्रीनाथजी थाना पुलिस ने पकड़ा है. प्रारंभिक जांच में विस्फोटक सामग्री ले जाने संबंधी कोई परमिट नहीं मिला और सुरक्षा को लेकर गंभीर बेपरवाही सामने आई है.

नाथद्वारा पुलिस उप अधीक्षक शिप्रा राजावत ने बताया कि अवैध गतिविधयों की रोकथाम को लेकर एसपी ममता गुप्ता के निर्देशन में चल रहे विशेष अभियान के तहत मंगलवार सुबह श्रीनाथजी थाना पुलिस द्वारा नाकाबंदी कर वाहनों की जांच की जा रही थी. तभी एक पिकअप को रूकवाया, तो प्रारंभिक पूछताछ में चालक व परिचालक कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दे पाए. फिर पिकअप की तलाशी लेने पर विस्फोटक सामग्री मिली, जिसको ले जाने को लेकर कोई परमिट भी उनके पास नहीं मिला. इस पर पुलिस ने आमेट निवासी भगवतसिंह व गंगापुर हिम्मतिसंह को डिटेन कर लिया. साथ ही पिकअप के साथ उसमें भरी विस्फोटक सामग्री में डिटोनेटर, फ्यूज तार को जब्त किया गया है.