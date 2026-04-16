पलामू में प्रज्ञा केंद्र संचालक और पति को गोली मारने वाले दो गिरफ्तार, देसी कट्टा बरामद
पलामू में प्रज्ञा केंद्र संचालक और उनके पति पर फायरिंग करने वाले दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है.
Published : April 16, 2026 at 4:54 PM IST
पलामू: जिले के रामगढ़ थाना क्षेत्र के हुंटार में प्रज्ञा केंद्र संचालक और उसके पति को गोली मारने वाले दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपियों के पास से पुलिस ने एक देसी कट्टा समेत गोली बरामद की है. दरअसल, 13 अप्रैल को रामगढ़ थाना क्षेत्र के हुंटार में बाइक सवार अपराधियों ने प्रज्ञा केंद्र संचालक शमा परवीन और उसके पति इसराफिल अंसारी को गोली मार दी थी और तीन लाख नगद लूट लिए थे.
छापेमारी में दो गिरफ्तार
घटना के बाद पुलिस ने स्पेशल टीम का गठन किया था. इसी क्रम में पुलिस को सूचना मिली थी कि सभी आरोपी हूंटार के इलाके में पैसे के बंटवारे के लिए इकट्ठा होने वाले हैं. इसी सूचना के आलोक में पुलिस ने छापेमारी की. छापेमारी में रामगढ़ थाना क्षेत्र के हूंटार के रहने वाले मुस्लीम अंसारी और मेदिनीनगर टाउन थाना क्षेत्र के बारालोटा के रहने वाले आकाश कुमार को गिरफ्तार किया है.
दोनों के पास से देसी कट्टा बरामद किया गया है. घटना में शामिल मुख्य आरोपी रडार पर है, दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. गिरफ्तार मुस्लिम अंसारी का प्रज्ञा केंद्र के बगल में घर है. वो ही रेकी कर रहा था और अपराधियों को सूचना दे रहा था. सभी आरोपी एक जगह जमा होकर पैसा का बंटवारा करने वाले थे. वहीं मुख्य आरोपी ने ही फायरिंग की थी और लूट की रकम उसी के पास है: राजीव रंजन, डीएसपी
गिरफ्तार एक आरोपी का आपराधिक रिकॉर्ड
गिरफ्तार आरोपी आकाश कुमार पहले भी टाउन थाना क्षेत्र से एक आपराधिक घटना में जेल जा चुका है. छापेमारी में डीएसपी राजीव रंजन, रामगढ़ थाना प्रभारी ओमप्रकाश शाह समेत कई पुलिस अधिकारी शामिल थे.
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