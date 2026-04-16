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पलामू में प्रज्ञा केंद्र संचालक और पति को गोली मारने वाले दो गिरफ्तार, देसी कट्टा बरामद

पलामू: जिले के रामगढ़ थाना क्षेत्र के हुंटार में प्रज्ञा केंद्र संचालक और उसके पति को गोली मारने वाले दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपियों के पास से पुलिस ने एक देसी कट्टा समेत गोली बरामद की है. दरअसल, 13 अप्रैल को रामगढ़ थाना क्षेत्र के हुंटार में बाइक सवार अपराधियों ने प्रज्ञा केंद्र संचालक शमा परवीन और उसके पति इसराफिल अंसारी को गोली मार दी थी और तीन लाख नगद लूट लिए थे.

छापेमारी में दो गिरफ्तार

घटना के बाद पुलिस ने स्पेशल टीम का गठन किया था. इसी क्रम में पुलिस को सूचना मिली थी कि सभी आरोपी हूंटार के इलाके में पैसे के बंटवारे के लिए इकट्ठा होने वाले हैं. इसी सूचना के आलोक में पुलिस ने छापेमारी की. छापेमारी में रामगढ़ थाना क्षेत्र के हूंटार के रहने वाले मुस्लीम अंसारी और मेदिनीनगर टाउन थाना क्षेत्र के बारालोटा के रहने वाले आकाश कुमार को गिरफ्तार किया है.