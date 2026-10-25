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बर्थडे पार्टी में विवाद के बाद मारपीट में युवक की मौत, दो आरोपी गिरफ्तार, धनबाद पुलिस ने निकाला पैदल मार्च

पुलिस ने दो आरोपियों का निकाला मार्च ( Etv Bharat )

धनबाद: अभिजीत सिंह हत्याकांड में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सूरज यादव और प्रशांत राउत उर्फ सानू के रूप में हुई है. रविवार को पुलिस ने दोनों आरोपियों का पैदल मार्च कराया और फिर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया. 18 अक्टूबर की देर रात नावाडीह स्थित होटल पाम इन में जन्मदिन की पार्टी के दौरान विवाद हुआ था.

विवाद के बाद युवक की बेरहमी से मारपीट