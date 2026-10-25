बर्थडे पार्टी में विवाद के बाद मारपीट में युवक की मौत, दो आरोपी गिरफ्तार, धनबाद पुलिस ने निकाला पैदल मार्च
धनबाद में मारपीट के दौरान युवक की मौत के बाद पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. रिपोर्ट- नरेंद्र निषाद.
Published : October 25, 2026 at 7:20 PM IST
धनबाद: अभिजीत सिंह हत्याकांड में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सूरज यादव और प्रशांत राउत उर्फ सानू के रूप में हुई है. रविवार को पुलिस ने दोनों आरोपियों का पैदल मार्च कराया और फिर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया. 18 अक्टूबर की देर रात नावाडीह स्थित होटल पाम इन में जन्मदिन की पार्टी के दौरान विवाद हुआ था.
विवाद के बाद युवक की बेरहमी से मारपीट
आरोप है कि इसी विवाद के बाद अभिजीत सिंह के साथ बेरहमी से मारपीट की गई थी. गंभीर रूप से घायल अभिजीत ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया था. परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने 5 युवकों को नामजद आरोपी बनाया था. सीसीटीवी फुटेज की जांच और लगातार छापेमारी के बाद पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. मामले में अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है.
न्यायिक हिरासत में आरोपी भेजे जेल
वहीं मामले को लेकर प्रकाश सोय, डीएसपी, विधि-व्यवस्था ने कहा कि अभिजीत सिंह हत्याकांड में धनबाद पुलिस की कार्रवाई जारी है. पुलिस ने इस मामले में सूरज यादव और प्रशांत कुमार उर्फ सानू को गिरफ्तार किया है. दोनों आरोपियों को पैदल मार्च कराने के बाद न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है. पुलिस अब मामले में शामिल अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है.
रात दो बजे अभिजीत सिंह पर हमला
आरोप है कि विवाद के बाद सूरज यादव अपने कुछ साथियों को बुलाकर ले आया. रात करीब 2 बजे होटल के बाहर अभिजीत सिंह पर हमला कर दिया गया. आरोपियों ने बांस और अन्य चीजों से उसकी पिटाई की. हमले में अभिजीत गंभीर रूप से घायल हो गया. उसे पहले धनबाद के असर्फी अस्पताल ले जाया गया, जहां से गंभीर हालत को देखते हुए दुर्गापुर के मिशन अस्पताल रेफर किया गया. इलाज के दौरान 19 अक्टूबर को उसकी मौत हो गई.
5 युवकों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज
अभिजीत की मौत के बाद उसके पिता की शिकायत पर धनबाद पुलिस ने 5 युवकों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज की. पुलिस ने होटल और आसपास के सीसीटीवी फुटेज की जांच की और आरोपियों की तलाश में लगातार छापेमारी की. इस कार्रवाई में सूरज यादव और प्रशांत राउत उर्फ सानू को गिरफ्तार किया गया है. फिलहाल मामले में अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की छापेमारी जारी है.
किसी बात को लेकर हुई थी कहासुनी
बता दें कि 18 अक्टूबर की देर रात धनबाद के नावाडीह स्थित होटल पाम इन में जन्मदिन की पार्टी आयोजित की गई थी. इस पार्टी में झरिया निवासी 24 वर्षीय अभिजीत सिंह भी अपने दोस्तों के साथ शामिल हुआ था. पुलिस को मिली शिकायत के मुताबिक, पार्टी के दौरान किसी बात को लेकर सूरज यादव और वहां मौजूद लोगों के बीच कहासुनी हो गई थी.
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