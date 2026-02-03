ETV Bharat / state

पलामू में तिहरे हत्याकांड में शामिल दो आरोपी गिरफ्तार, हत्या में प्रयुक्त टांगी बरामद

पलामूः जिले के पांकी थाना क्षेत्र के आसेहर के कुसड़ी गांव में अंधविश्वास में हुए तिहरे हत्याकांड के दो आरोपियों को पलामू पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. गिरफ्तार आरोपियों में रविंद्र भुईयां और प्रमोद भुईयां शामिल है. दोनों आरोपी सहोदर भाई हैं. इसकी पुष्टि पलामू एसपी रीष्मा रमेशन ने की है.

एसपी ने बताया कि एक फरवरी को पलामू के पांकी थाना क्षेत्र के आसेहर के कुसड़ी गांव में अंधविश्वास में विजय भुईयां, उनकी पत्नी हेवंती देवी और उनके बेटे छोटू कुमार की टांगी एवं धारदार हथियार से हत्या कर दी गई थी. जबकि हमले में विजय भुईयां की बहू और पोती गंभीर रूप से जख्मी हो गई थीं.

पुलिस के अनुसार कुछ दिनों पूर्व कुसड़ी गांव में महेशी भुईयां नामक व्यक्ति की बीमारी से मौत हुई थी. मौत के बाद महेशी के बेटों ने विजय भुईयां के परिवार पर हमला किया था और तिहरे हत्याकांड को अंजाम दिया था. विजय भुईयां की पोती के फर्द बयान पर नामजद एफआईआर दर्ज की गई थी. घटना के बाद पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही थी.

अंधविश्वास में ट्रिपल मर्डर

एसपी ने बताया कि आरोपी रविंद्र भुईयां को उसके रिश्तेदार के घर से गिरफ्तार किया गया, जबकि प्रमोद भुईयां को पांकी थाना क्षेत्र के इमली चौक से गिरफ्तार किया गया. प्रमोद भुईयां भागने की फिराक में था. एसपी रीष्मा रमेशन ने बताया कि अंधविश्वास में ट्रिपल मर्डर की घटना को अंजाम दिया गया था. पुलिस ने घटना में शामिल दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है. एसपी ने बताया कि मृतक की पोती का दंडाधिकारी की मौजूदगी में फर्द बयान लिया गया था.

घटना में प्रयुक्त टांगी और चाकू बरामद