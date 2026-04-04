90 लाख की साइबर ठगी के दो आरोपी गिरफ्तार, दो बाइक, 100 सिम, 4 मोबाइल बरामद
पकड़े गए दोनों आरोपियों के खिलाफ देशभर में 21 से ज्यादा फ्रॉड के मामले दर्ज हैं.
Published : April 4, 2026 at 6:20 PM IST
टोंक: जिला पुलिस की डीएसटी टीम ने पुरानी टोंक क्षेत्र से दो महंगी बाइक व अन्य सामान के साथ दो साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है. दोनों आरोपी फर्जी ट्रेडिंग, सेक्सटॉर्शन और फर्जी बीमा कंपनियों के माध्यम से लोगों को लालच देकर साइबर ठगी को अंजाम देते थे. वे अब तक 90 लाख का साइबर फ्रॉड कर चुके हैं.
पुलिस ने बताया कि साइबर ठग नमोनारायण और आकाश के खिलाफ राष्ट्रीय साइबर अपराध एनसीआरपी पोर्टल पर ठगी के 21 मामले दर्ज हैं. दोनों अब तक 90 लाख की साइबर फ्रॉड कर चुके हैं. पुलिस ने दोनों आरोपी नमो नारायण व आकाश को गिरफ्तार करने के साथ ही दोनों से 2 पावर बाइक, 4 मोबाइल, 4 बैंक पासबुक और एटीम के साथ ही 100 सिम कार्ड बरामद किए हैं. दोनों आरोपियों के खिलाफ साइबर ठगी की 21 शिकायतें दर्ज है.
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पुलिस उपाधीक्षक मृत्युंजय मिश्रा ने बताया कि पकड़े गए दोनों आरोपियों के खिलाफ देशभर में 21 ठगी के मामले दर्ज हैं. दोनों को ऑपरेशन हंटर के तहत पकड़ा गया है. इनसे और भी वारदातें खुलने की उम्मीद है. दोनों को महंगे शोक थे. महंगी बाइक रखते थे. दोनों आरोपी नमोनारायण मीणा और आकाश अलग-अलग नाम से सिम इश्यू कराकर साइबर फ्रॉड को अंजाम देते थे. दोनों ही आरोपी काफी लंबे समय से फर्जी ट्रेडिंग लिंक, सेक्सटॉर्शन, फर्जी बीमा कंपनियों के माध्यम से टेलीग्राम व व्हाट्सएप ऐप से लिंक भेजकर आम जनता को मोटी रकम का लालच देकर साइबर फ्रॉड कर रहे थे.