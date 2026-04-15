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सुल्तानपुर में 15 कुंतल गांजा के साथ दो आरोपी गिरफ्तार, नेटवर्क का पर्दाफाश करने में जुटी पुलिस

क्षेत्राधिकारी नगर सौरभ सामंत के अनुसार, मुखबिर के द्वारा सूचना मिली थी के बुधवार देर रात अवैध गांजा की बड़ी खेप क्षेत्र में आने वाली है, जिसके आधार पर पुलिस टीम संदिग्ध वाहनों की चेकिंग शुरू की, तभी देर रात गांजा लदे बोलेरो पिकअप क्षेत्र में प्रवेश की, जिसकी तलाशी के दौरान बड़ी मात्रा में गांजा बरामद होने से पुलिस चौंक गई.

सुल्तानपुर: जिले में नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस को बुधवार रात बड़ी सफलता हाथ लगी. बंधुआकला थाना क्षेत्र में पुलिस देर रात चिकिंग अभियान चला रही थी, इस दौरान, एक बोलेरो पिकअप से भारी मात्रा में अवैध गांजा बरामद हुआ, गांजे की मात्रा करीब 15 कुंटल 20 किलोग्राम बताई जा रही है, जिसकी किमत में लाखों में आंकी जा रही है.

अधिकारियों का मानना है कि यह खेप किसी संगठित तस्करी नेटवर्क का हिस्सा है, जिसके तार कई जिलों और अन्य राज्यों तक जुड़े हो सकते हैं, कार्रवाई के दौरान पुलिस ने मौके से दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है, गिरफ्तार आरोपियों की पहचान नासिर (निवासी मुजफ्फरनगर) और वर्ष आर्या (निवासी लखनऊ) के रूप में हुई है.

पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उन्हें न्यायालय के समक्ष पेश करने की कार्रवाई शुरू कर दी है. नगर क्षेत्राधिकारी सौरभ सामंत ने बताया कि प्रारंभिक पूछताछ में जानकारी मिली हैं कि बरामद गांजा किसी बड़े सप्लाई चैन का हिस्सा था, जिसे विभिन्न जनपदों में खपाने की तैयारी की जा रही थी.



घटना के बाद पुलिस महकमे में सतर्कता बढ़ा दी गई है और संबंधित एजेंसियों को भी अलर्ट कर दिया गया है. पुलिस अब इस बात की गहन जांच कर रही है कि इस अवैध खेप का स्रोत क्या है, इसके पीछे किन-किन लोगों की संलिप्तता है और इसको कहां जाना था और कितने लोग इसमे शामिल हैं.



इस संबंध में क्षेत्राधिकारी नगर सौरभ सामंत ने बताया कि नशे के कारोबार के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा और इसमें संलिप्त किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा. उन्होंने कहा कि जिले में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए पुलिस पूरी तरह प्रतिबद्ध है.

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