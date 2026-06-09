धनबाद में छिनतई मामले में दो आरोपी गिरफ्तार, महिला से पर्स झपटकर भाग रहे थे
धनबाद में छिनतई की वारदात का पुलिस ने खुलासा किया है. मामले में दो बदमाश पकड़े गए हैं.
Published : June 9, 2026 at 7:30 PM IST
धनबाद: जिले के सरायढेला थाना क्षेत्र में हुई छिनतई की वारदात का पुलिस ने खुलासा करते हुए दो युवकों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से महिला का छीना गया पर्स, उसमें रखी नगदी, मोबाइल फोन और अपराध में प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली है.
8 जून को हुई थी छिनतई की वारदात
डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर प्रकाश सोय ने बताया कि 8 जून की शाम करीब 4:40 बजे सरायढेला थाना प्रभारी मंजीत कुमार को सूचना मिली थी कि बिना नंबर की बाइक पर सवार दो युवक एक महिला का पर्स छीनकर फरार हो गए हैं.
महिला का उड़या था पर्स
राजगंज थाना क्षेत्र के बगदाहा गांव निवासी भुक्तभोगी जोशना देवी अपने ससुराल से वापस घर लौट रही थीं. इसी दौरान बाइक सवार बदमाशों ने उनका लेडीज पर्स झपट लिया और तेज रफ्तार से भाग निकले. सूचना मिलते ही पुलिस सक्रिय हुई और गश्ती दल को संभावित मार्ग पर नाकेबंदी करने का निर्देश दिया गया.
बलियापुर रोड की ओर पीछा करते समय भुक्तभोगी महिला ने दोनों युवकों की पहचान कर ली, जिसके बाद पुलिस ने घेराबंदी और तेज कर दी. इसी बीच सामने पुलिस की पेट्रोलिंग गाड़ी देखकर आरोपी घबरा गए और उनकी बाइक अनियंत्रित होकर सड़क पर गिर गई. दुर्घटना में दोनों को हल्की चोटें आईं, जिसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया.
गिरफ्तार आरोपियों में ये हैं शामिल
गिरफ्तार आरोपियों की पहचान बलियापुर थाना क्षेत्र के बेलगड़िया निवासी 22 वर्षीय करण कुमार वर्मा और 21 वर्षीय चंदू कुमार विश्वकर्मा के रूप में हुई है. तलाशी के दौरान पुलिस ने आरोपियों के पास से वारदात में इस्तेमाल काले रंग की बाइक, लाल रंग का लेडीज पर्स, उसमें रखे 4,500 रुपये नगद और दो एंड्रॉयड मोबाइल फोन बरामद किया है. पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है और मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है.
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