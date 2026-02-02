ETV Bharat / state

सेलाकुई में महंगी कार में नकली दही और पनीर की सप्लाई, दो आरोपियों के हाथों में कसी हथकड़ी

कली पनीर और दही के साथ दो आरोपी गिरफ्तार ( फोटो सोर्स- Police )

देहरादून: उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में नकली पनीर व दही सप्लाई करने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है. सेलाकुई पुलिस ने गिरोह के 2 सदस्यों को कारों में 250 किग्रा नकली पनीर और 50 किलोग्राम नकली दही के साथ गिरफ्तार किया है. पुलिस की टीम ने मौके पर खाद्य आपूर्ति टीम को बुलाकर सैंपलिंग की कार्रवाई की. फिर नकली पनीर और दही को नष्ट कर दिया. दोनों आरोपी नकली पनीर और दही को शादी की बुकिंग के लिए देने जा रहा थे. मिलावटी खाद्य पदार्थों की सप्लाई पर सख्ती: बता दें कि देहरादून एसएसपी अजय सिंह ने सभी अधिकारियों को नियमित रूप से मिलावटी खाद्य पदार्थों की कालाबाजारी और ब्रिकी में शामिल लोगों पर लगातार नजर रखने को कहा है. साथ ही उनके खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं. सेलाकुई में दो कारों से नकली पनीर और दही बरामद: इन्हीं निर्देशों के क्रम में सेलाकुई थाना पुलिस ने सेलाकुई बाजार में चेकिंग अभियान चलाया. जहां माया देवी यूनिवर्सिटी के पास धूलकोट तिराहे से सेलाकुई बाजार की ओर तेज गति से आती हुई दो कारों को रोका गया.