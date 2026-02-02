सेलाकुई में महंगी कार में नकली दही और पनीर की सप्लाई, दो आरोपियों के हाथों में कसी हथकड़ी
शादियों में पनीर खाने वाले सावधान! सेलाकुई में 300 किलो नकली पनीर और दही के साथ दो आरोपी गिरफ्तार
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : February 2, 2026 at 10:18 PM IST
देहरादून: उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में नकली पनीर व दही सप्लाई करने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है. सेलाकुई पुलिस ने गिरोह के 2 सदस्यों को कारों में 250 किग्रा नकली पनीर और 50 किलोग्राम नकली दही के साथ गिरफ्तार किया है.
पुलिस की टीम ने मौके पर खाद्य आपूर्ति टीम को बुलाकर सैंपलिंग की कार्रवाई की. फिर नकली पनीर और दही को नष्ट कर दिया. दोनों आरोपी नकली पनीर और दही को शादी की बुकिंग के लिए देने जा रहा थे.
मिलावटी खाद्य पदार्थों की सप्लाई पर सख्ती: बता दें कि देहरादून एसएसपी अजय सिंह ने सभी अधिकारियों को नियमित रूप से मिलावटी खाद्य पदार्थों की कालाबाजारी और ब्रिकी में शामिल लोगों पर लगातार नजर रखने को कहा है. साथ ही उनके खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं.
सेलाकुई में दो कारों से नकली पनीर और दही बरामद: इन्हीं निर्देशों के क्रम में सेलाकुई थाना पुलिस ने सेलाकुई बाजार में चेकिंग अभियान चलाया. जहां माया देवी यूनिवर्सिटी के पास धूलकोट तिराहे से सेलाकुई बाजार की ओर तेज गति से आती हुई दो कारों को रोका गया.
जब कार को रोककर तलाशी ली गई तो दोनों कारों में भारी मात्रा में पनीर और दही रखी हुई थी. पुलिस की पूछताछ में वाहन चालकों ने खुद ही बताया कि पनीर नकली है. जिस पर वरिष्ठ खाद्य आपूर्ति अधिकारी को जानकारी देकर उनकी टीम को मौके पर बुलाया गया.
सैंपलिंग में पनीर और दही निकले नकली: वहीं, खाद्य खाद्य आपूर्ति की टीम ने पनीर और दही की मौके पर सैंपलिंग की गई. जिसमें पनीर और दही का नकली होना पाया गया. जिस पर पुलिस और खाद्य विभाग की टीम ने आवश्यक विधिक कार्रवाई करते हुए नकली पनीर और दही को नष्ट कर दिया.
कार चालकों को किया गया गिरफ्तार: उधर, आरोपियों के खिलाफ सेलाकुई थाने में संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया. फिर दोनों वाहनों चालकों वसीम और प्रदीप कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया. साथ ही उनके वाहनों को सीज कर दिया गया.
"वसीम और प्रदीप नकली पनीर को बाबर निवासी लक्सर और दिनेश लुथरा निवासी नेहरू कॉलोनी से खरीद कर लाए थे. जिसे वो एक शादी की बुकिंग के लिए देने जा रहा थे. इसी दौरान पुलिस ने चेकिंग के दौरान उन्हें पकड़ लिया गया."- पीडी भट्ट, सेलाकुई थाना प्रभारी
