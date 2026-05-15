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रामपुर में 75 हजार के नकली नोटों के साथ दो आरोपी गिरफ्तार

आरोपी हनीफ 40 हजार रुपये के बदले एक लाख रुपये के नकली नोट देता था.

75 हजार नकली नोटों के साथ दो आरोपी गिरफ्तार
75 हजार नकली नोटों के साथ दो आरोपी गिरफ्तार (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 15, 2026 at 5:16 PM IST

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रामपुर: जनपद रामपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है. थाना टाण्डा और साइबर क्राइम पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई कर 75 हजार रुपये के जाली नोटों के साथ दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस को आरोपियों के पोस से 500 रुपये के 150 नकली नोट और दो मोबाइल फोन बरामद किए हैं. गिरफ्तार अभियुक्तों पर पहले से भी कई संगीन मुकदमे दर्ज हैं.

रामपुर पुलिस अधीक्षक सोमेंद्र मीणा के मुताबिक, थाना टाण्डा और साइबर क्राइम टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए गुरुवार को भगतपुर तिराहे के पास से दो आरोपियों को जाली नोटों के साथ गिरफ्तार किया है, गिरफ्तार अभियुक्तों की पहचान शिकारपुर निवासी वाहिद और मुरादाबाद के रानीनांगल निवासी मोहम्मद हुसैन के रूप में हुई है. अभियुक्तों के पास से 500 रुपये के 150 जाली नोट बरामद हुए हैं, जिनकी कुल कीमत 75 हजार रुपये बताई जा रही है. इसके अलावा दोनों आरोपियों के कब्जे से दो मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं.

रामपुर पुलिस अधीक्षक सोमेंद्र मीणा (Video Credit: ETV Bharat)



पूछताछ के दौरान आरोपियों ने पुलिस को बताया, ये नकली नोट उन्होंने मुरादाबाद निवासी हनीफ नामक व्यक्ति से लिए थे. हनीफ 40 हजार रुपये के बदले एक लाख रुपये के नकली नोट देता था. आरोपियों ने यह भी कबूल किया कि वे पहले भी कई नकली नोट बाजार में चला चुके हैं और बाकी बचे नोटों को खपाने की फिराक में थे. पुलिस ने बरामदगी और गिरफ्तारी के आधार पर थाना टाण्डा में संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर, आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है.

पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार गिरफ्तार अभियुक्त वाहिद पर चोरी, डकैती, आर्म्स एक्ट, गैंगस्टर एक्ट और नकली नोटों से जुड़े 23 मुकदमे पहले से दर्ज हैं. वहीं मोहम्मद हुसैन पर भी आर्म्स एक्ट और जाली नोटों से जुड़े 5 आपराधिक मामले दर्ज बताए जा रहे हैं.

फिलहाल पुलिस इस नेटवर्क की गहराई से जांच कर रही है और नकली नोट सप्लाई करने वाले मुख्य आरोपी हनीफ की तलाश में जुट गई है. सवाल यह है कि आखिर इतने बड़े स्तर पर नकली नोटों का कारोबार कहां और कैसे संचालित हो रहा है.

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