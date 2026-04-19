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मोहनगढ़ डबल मर्डर का 6 घंटे में खुलासा, रिश्ते के पोते समेत दो आरोपी गिरफ्तार

एसपी ने खुद संभाली मामले की कमान. आरोपियों से विस्तृत पूछताछ जारी है.

The accused in the case, Suresh and Yogesh.
मामले के आरोपी सुरेश और योगेश (ETV Bharat Jaisalmer)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 19, 2026 at 6:21 PM IST

3 Min Read
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जैसलमेर: जिला पुलिस ने मोहनगढ़ क्षेत्र में बुजुर्ग दंपती की हत्या मामले का महज 6 घंटे में पर्दाफाश कर दिया. पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. मामले में विस्तृत अनुसंधान जारी है. बदमाशों ने लूट के इरादे से शुक्रवार रात दोहरे हत्याकांड को अंजाम दिया था. लूटे आभूषणों की बरामदगी के प्रयास जारी है. एक आरोपी मृतक दंपती का रिश्तेदार है.

पुलिस अधीक्षक अभिषेक शिवहरे ने रविवार को बताया कि हत्याकांड के आरोपी सुरेश (19) पुत्र मनसुखराम निवासी मोहनगढ़ हाल डिग्गा और योगेश (24) पुत्र टीकमराम निवासी भील बस्ती जैसलमेर को पकड़ा. दोनों से पूछताछ जारी है. वारदात से जुड़े अन्य पहलुओं की जांच की जा रही है. एसपी ने कहा, पुलिस ने घटना का खुलासा महज 6 घंटे में कर दिया. आरोपियों की पहचान कर कोतवाली थाना जैसलमेर के साथ तालमेल कर दोनों आरोपियों को पकड़ लिया. पुलिस अब आरोपियों से विस्तृत पूछताछ कर रही है, ताकि वारदात के पीछे की साजिश और अन्य आरोपियों का पता लगाया जा सके. साथ ही लूटे आभूषणों की बरामदगी के प्रयास भी जारी हैं.

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डबल मर्डर का खुलासा (वीडियो ईटीवी भारत जैसलमेर)

लूट के इरादे से डबल मर्डर: पुलिस के अनुसार, शनिवार सुबह करीब 8 बजे प्रार्थी चंदाराम अपने मामा लाखाराम के घर पहुंचा तो देखा कि 80 वर्षीय लाखाराम आंगन और उनकी 78 वर्षीय पत्नी रेशमा कमरे में चारपाई पर अचेत पड़े थे. आवाज देने पर कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलने पर उसने परिजनों और आसपास के लोगों को बुलाया. जांच में सामने आया कि दोनों की मौत हो चुकी थी. प्रारंभिक जांच में स्पष्ट हुआ कि मृतक दंपती के शरीर से सोने-चांदी के गहने गायब थे. लाखाराम के गले का सोने का लॉकेट, रेशमा के गले की पतड़ी, पैरों के चांदी के कड़े और कानों की बालियां लूट ली गई थीं. इससे साफ हुआ कि अज्ञात बदमाशों ने लूट के इरादे से रात में दोहरे हत्याकांड को अंजाम दिया. मृतक लाखाराम आरोपी सुरेश के रिश्ते में दादा लगते थे. आरोपी सुरेश व योगेश भी रिश्तेदार है.

SP Abhishek Shivhare with the police team
पुलिस टीम के साथ एसपी अभिषेक शिवहरे (ETV Bharat Jaisalmer)

मॉनिटरिंग एसपी ने की: मामले की गंभीरता को देखते एसपी शिवहरे घटनास्थल पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया. उन्होंने पोकरण एएसपी प्रवीण कुमार, वृताधिकारी नाचना गजेंद्र सिंह चम्पावत, मोहनगढ़ थानाधिकारी बाबूराम, पीटीएम थानाधिकारी प्रेमाराम और डीएसटी प्रभारी भीमराव सिंह को विशेष दिशानिर्देश दिए. आरोपियों की गिरफ्तारी में कोतवाली थानाधिकारी सुरजाराम एवं नाचना थाना के खीमाराम का भी योगदान रहा. घटनास्थल पर एफएसएल टीम, एमओबी और डॉग स्क्वॉड बुलाया. सभी टीमों ने बारीकी से निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए. साथ ही पुलिस ने तकनीकी आधार पर जांच आगे बढ़ाई और संदिग्धों पर नजर रखी. पुलिस टीमों को अलग-अलग जिम्मेदारियां सौंपी. पूरे ऑपरेशन की मॉनिटरिंग एसपी ने की. टीमों ने आसूचना संकलन, तकनीकी साक्ष्य और आपसी समन्वय के आधार पर तेजी से काम किया.

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MURDER CASE SOLVED IN 6 HOURS
TWO ACCUSED ARRESTED
MOHANGARH DOUBLE MURDER SOLVED
आभूषणों की बरामदगी के प्रयास जारी
MOHANGARH DOUBLE MURDER CASE

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