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लखनऊ में नाबालिग से गैंगरेप के दो आरोपी गिरफ्तार, पॉक्सो समेत गंभीर धाराओं में केस दर्ज

गैंगरेप के दोनों आरोपियों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज.

लखनऊ गैंगरेप मामला
लखनऊ गैंगरेप मामला (Photo Credit:ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 21, 2026 at 3:14 PM IST

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लखनऊ: अलीगंज थाना क्षेत्र में नाबालिग से गैंगरेप मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए, दो आरोपियों छोटू वाजपेई और दीपक को हिरासत में लिया है. पीड़िता की शिकायत पर पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कर, उसे मेडिकल परीक्षण के लिए भेज दिया गया है, मेडिकल साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

अलीगंज इंस्पेक्टर ध्रुव कुमार के अनुसार, मंगलवार को पीड़िता द्वारा दी गई लिखित तहरीर के आधार पर थाना अलीगंज में एफआईआर दर्ज की गई है. मामला नाबालिग से जुड़े होने के कारण पुलिस ने पॉक्सो एक्ट समेत संगीन धाराओं के तहत केस दर्ज किया है.

पीड़िता को चिकित्सीय परीक्षण के लिए भेज दिया गया है और ​मामले में नामजद दो मुख्य आरोपी ​छोटू वाजपेई और ​दीपक को हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ की जा रही है. पुलिस टीम घटना से जुड़े हर बिंदु की पड़ताल कर रही है.

इसके अलावा, न्यायालय में दर्ज होने वाले बयानों, मेडिकल रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों को जुटाए जा रहे हैं. ताकि विवेचनात्मक कार्रवाई की जा सके. अधिकारियों का कहना है कि मामले में सभी फोरेंसिक व वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाकर नियमानुसार कड़ी अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.

आपको बता दें कि, ​लखनऊ के अलीगंज इलाके में सोमवार को एक नाबालिग लड़की से सामूहिक दुष्कर्म के मामले, सोशल मीडिया और मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वायरल होने के बाद, हरकत में आई अलीगंज पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए, दोनों नामजद आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है.

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