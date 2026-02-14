ETV Bharat / state

करनाल में ब्यूटी पार्लर पर फायरिंग मामले का 2 आरोपी गिरफ्तार, तीसरे की तलाश जारी, STF और CIA -1 ने की कार्रवाई

ब्यूटी पार्लर और मकान पर फायरिंग में शामिल 2 आरोपी गिरफ्तार ( Etv Bharat )

करनालः 3 फरवरी को ब्यूटी पार्लर और मकान पर फायरिंग मामले में करनाल एसटीएफ और सीआईए टीमों ने संयुक्त कार्रवाई की है. कार्रवाई के दौरान फायरिंग मामले में पुलिस को अहम सफलता मिली. टीम ने दो आरोपियों को कुरुक्षेत्र के पास समाना बाहु इलाके से गिरफ्तार किया. वारदात में इस्तेमाल मोटरसाइकिल भी आरोपियों से बरामद कर ली गई है, जबकि तीसरे आरोपी की तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही है. क्या था पूरा मामला : 3 फरवरी की आधी रात फूसगढ़ इलाके में उस समय हड़कंप मच गया जब अज्ञात बदमाशों ने एक ब्यूटी पार्लर और उसके ऊपर बने मकान पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाईं. करीब 4 से 5 राउंड फायरिंग के बाद हमलावर अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए. घटना में कोई घायल नहीं हुआ, लेकिन इलाके में दहशत का माहौल बन गया था. करनाल में ब्यूटी पार्लर पर फायरिंग मामले का 2 आरोपी गिरफ्तार (Etv Bharat)