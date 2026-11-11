कानपुर में 20 लाख रुपये लूटने का प्रयास; कर्मचारी ने ममेरे भाई के साथ रची साजिश, बीटेक छात्र समेत दो गिरफ्तार
डीसीपी पूर्वी सत्यजीत गुप्ता ने बुधवार को प्रेसवार्ता के दौरान दी जानकारी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 11, 2026 at 7:46 PM IST
कानपुर : फीलखाना थाना क्षेत्र में पुलिस चौकी से महज 100 मीटर की दूरी पर सनसनीखेज वारदात सामने आई है. पुलिस ने कागज कारोबारी के कर्मचारी से 20 लाख रुपये लूटने का प्रयास करने के मामले में बीटेक छात्र समेत दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. घटना के वक्त पीड़ित के शोर मचाने पर आस-पास के लोगों ने बहादुरी दिखाते हुए आरोपी को दबोच लिया. पुलिस का दावा है कि पूरी साजिश कारोबारी के ही एक कर्मचारी ने अपने ममेरे भाई के साथ मिलकर रची थी.
डीसीपी पूर्वी सत्यजीत गुप्ता ने बताया कि कागज कारोबारी के कर्मचारी ने अपने ममेरे भाई के साथ मिलकर लूट की योजना बनाई थी. पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है और उन्हें जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है. वहीं, पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए लूट के प्रयास का मुकदमा दर्ज कर लिया. इस बड़ी वारदात को नाकाम करने और सूझबूझ दिखाने वाली फीलखाना एसओ रीना सिंह, दरोगा असित, सत्येंद्र, समिता, सोनम तथा कांस्टेबल सिद्धांत और संत की टीम को पुलिस कमिश्नर द्वारा सम्मानित किया जाएगा.
डीसीपी ने बताया कि गुमटी निवासी विशाल खंडेलवाल एक पेपर कारोबारी हैं. उनकी फर्म में शुक्लागंज निवासी वीरभान सिंह काम करता है. मंगलवार शाम वीरभान ने चौक सराफा स्थित अंशु अग्रवाल के पास से 20 लाख रुपये नकद लिए. इसके बाद उसने श्याम नगर निवासी अपने साथी सोमिल सक्सेना को फोन कर जरूरी काम का हवाला दिया और चौक सराफा आकर रुपये ले जाने को कहा,
पुलिस के मुताबिक, सोमिल एक झोले में 20 लाख रुपये रखकर स्कूटी से अपने घर की ओर निकल पड़े. जैसे ही वह फीलखाना थाने के पास बिरहाना रोड पर पहुंचे, पीछे से स्कूटी पर आए एक युवक ने उनकी गाड़ी में टक्कर मार दी, जिससे सोमिल अनियंत्रित होकर सड़क पर गिर पड़े. इसके तुरंत बाद आरोपी युवक झोला छीनने की कोशिश करने लगा.
खुद को संकट में देख सोमिल ने जोर-जोर से शोर मचाना शुरू कर दिया. उनकी आवाज सुनकर वहां मौजूद स्थानीय निवासी दिनेश शर्मा, अर्पित गुप्ता और अन्य लोग तुरंत मौके पर दौड़ पड़े और युवक को दबोच लिया. स्थानीय लोग आरोपी को थाने ले गए. दिनदहाड़े लूट के प्रयास की सूचना मिलते ही डीसीपी पूर्वी सत्यजीत गुप्ता और एसीपी कोतवाली अमित पांडेय पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए.
पुलिस पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम अविनेंद्र सिंह उर्फ अंशुल बताया, जो शुक्लागंज का रहने वाला है और बीटेक का छात्र है. पूछताछ में सामने आया कि शेयर मार्केट में उसे पांच लाख रुपये का भारी नुकसान हो गया था, जिसकी भरपाई के लिए उसने इस वारदात की योजना बनाई थी. इस साजिश में मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि कागज कारोबारी के यहां काम करने वाला उसका ममेरा भाई वीरभान सिंह ही था. वीरभान के इशारे पर ही अंशुल ने इस सनसनीखेज घटना को अंजाम दिया था.
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