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कानपुर में 20 लाख रुपये लूटने का प्रयास; कर्मचारी ने ममेरे भाई के साथ रची साजिश, बीटेक छात्र समेत दो गिरफ्तार

पुलिस गिरफ्त में आरोपी. ( Photo credit: ETV Bharat )

कानपुर : फीलखाना थाना क्षेत्र में पुलिस चौकी से महज 100 मीटर की दूरी पर सनसनीखेज वारदात सामने आई है. पुलिस ने कागज कारोबारी के कर्मचारी से 20 लाख रुपये लूटने का प्रयास करने के मामले में बीटेक छात्र समेत दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. घटना के वक्त पीड़ित के शोर मचाने पर आस-पास के लोगों ने बहादुरी दिखाते हुए आरोपी को दबोच लिया. पुलिस का दावा है कि पूरी साजिश कारोबारी के ही एक कर्मचारी ने अपने ममेरे भाई के साथ मिलकर रची थी.





डीसीपी पूर्वी सत्यजीत गुप्ता ने दी जानकारी. (Video credit: ETV Bharat) डीसीपी पूर्वी सत्यजीत गुप्ता ने बताया कि कागज कारोबारी के कर्मचारी ने अपने ममेरे भाई के साथ मिलकर लूट की योजना बनाई थी. पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है और उन्हें जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है. वहीं, पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए लूट के प्रयास का मुकदमा दर्ज कर लिया. इस बड़ी वारदात को नाकाम करने और सूझबूझ दिखाने वाली फीलखाना एसओ रीना सिंह, दरोगा असित, सत्येंद्र, समिता, सोनम तथा कांस्टेबल सिद्धांत और संत की टीम को पुलिस कमिश्नर द्वारा सम्मानित किया जाएगा.