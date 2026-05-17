जोधपुर में दुष्कर्म पीड़िता के आत्महत्या का मामला, दो आरोपी गिरफ्तार
इस मामले में खेड़ापा थानाधिकारी एवं वृत्ताधिकारी के खिलाफ कार्रवाई के लिए आईजी को पत्र लिखा है. पुलिस चौकी प्रभारी को हटा दिया है.
Published : May 17, 2026 at 4:05 PM IST
जोधपुर: जिले के खेड़ापा थाना इलाके के एक गांव में शुक्रवार को पानी टंकी पर दुष्कर्म पीड़िता के खुदकुशी करने के मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. अन्य की तलाश है.
पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) पीडी नित्या ने बताया कि इस मामले में दुष्कर्म से जुड़ी एफआईआर में दोनों बहनों की घटना को शामिल करते हुए कार्रवाई की जा रही हैं. एडिशनल एसपी सिकाउ मामले की जांच कर रहे हैं. दो आरोपी महिपाल व गोपाल को गिरफ्तार किया है. इस मामले में खेड़ापा थानाधिकारी एवं वृत्ताधिकारी के खिलाफ कार्रवाई के लिए आईजी को लिखा है. पुलिस चौकी प्रभारी को हटा दिया है.
उन्होंने बताया कि शनिवार रात पीड़िता के शव का पोस्टमार्टम करवा दिया था. रविवार सुबह शव परिजनों को सौंप दिया. उसका अंतिम संस्कार हो गया है. एसपी ने बताया कि बड़ी बहन ने जब खुदकुशी की थी, तब किसी तरह का आरोप परिजनों ने नहीं लगाया था. मर्ग दर्ज हुआ था. अब दोनों मामलों की साथ में कार्रवाई की जा रही है.
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यह था मामला: खेड़ापा थाने में पीड़ित परिवार की छोटी बेटी ने 11 अप्रैल को रिपोर्ट दी. इसमें बताया कि बड़ी बहन के साथ ई-मित्र संचालक सहित अन्य ने लंबे समय तक दुष्कर्म किया था. उसके बाद उसे ब्लैकमेल करने लगे थे. इससे परेशान बड़ी बहन ने 20 मार्च को आत्महत्या कर ली. छोटी बहन ने शिकायत में कहा कि बहन के साथ दुष्कर्म करने वालों ने उसे भी प्रताड़ित किया और दुष्कर्म कर ब्लैकमेलिंग शुरू कर दी.
पुलिस ने नहीं की थी कार्रवाई: इस मामले में 11 अप्रैल को एफआईआर दी गई, जिसकी जांच भोपालगढ़ वृत्ताधिकारी भूराराम खिलेरी को दी गई, लेकिन शनिवार तक मामले में कार्रवाई नहीं हुई. इस बीच 15 मई को छोटी बहन ने आत्महत्या कर ली. शनिवार को परिजनों ने मोर्चरी के बाहर आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर धरना शुरू कर दिया था. धरने पर आए मारवाड़ राजपूत सभा के अध्यक्ष हनुमान सिंह खांगटा ने कहा- पुलिस की लापरवाही के चलते दो बहनों को आत्महत्या करनी पड़ी. अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी. शनिवार रात को समझाइश के बाद पोस्टमार्टम हुआ था.
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पुलिस कर्मियों पर होगी कार्रवाई: इस मामले में खेड़ापा थानाधिकारी व भोपालगढ़ वृत्ताधिकारी के खिलाफ पर्यवेक्षीय लापरवाही के चलते एसपी ने आईजी को कार्रवाई के लिए लिखा है. माना जा रहा है कि सरकार इस मामले में गंभीर हैं. ऐसे में कार्रवाई तय हैं. भोपालगढ़ वृत्ताधिकारी के खिलाफ पहले भाजपा नेताओं की शिकायत पर कार्रवाई हुई थी, लेकिन हाईकोर्ट से स्टे के चलते कार्रवाई रूक गई थी.
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