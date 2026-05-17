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जोधपुर में दुष्कर्म पीड़िता के आत्महत्या का मामला, दो आरोपी गिरफ्तार

जोधपुर: जिले के खेड़ापा थाना इलाके के एक गांव में शुक्रवार को पानी टंकी पर दुष्कर्म पीड़िता के खुदकुशी करने के मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. अन्य की तलाश है.

पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) पीडी नित्या ने बताया कि इस मामले में दुष्कर्म से जुड़ी एफआईआर में दोनों बहनों की घटना को शामिल करते हुए कार्रवाई की जा रही हैं. एडिशनल एसपी सिकाउ मामले की जांच कर रहे हैं. दो आरोपी महिपाल व गोपाल को गिरफ्तार किया है. इस मामले में खेड़ापा थानाधिकारी एवं वृत्ताधिकारी के खिलाफ कार्रवाई के लिए आईजी को लिखा है. पुलिस चौकी प्रभारी को हटा दिया है.

उन्होंने बताया कि शनिवार रात पीड़िता के शव का पोस्टमार्टम करवा दिया था. रविवार सुबह शव परिजनों को सौंप दिया. उसका अंतिम संस्कार हो गया है. एसपी ने बताया कि बड़ी बहन ने जब खुदकुशी की थी, तब किसी तरह का आरोप परिजनों ने नहीं लगाया था. मर्ग दर्ज हुआ था. अब दोनों मामलों की साथ में कार्रवाई की जा रही है.

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यह था मामला: खेड़ापा थाने में पीड़ित परिवार की छोटी बेटी ने 11 अप्रैल को रिपोर्ट दी. इसमें बताया कि बड़ी बहन के साथ ई-मित्र संचालक सहित अन्य ने लंबे समय तक दुष्कर्म किया था. उसके बाद उसे ब्लैकमेल करने लगे थे. इससे परेशान बड़ी बहन ने 20 मार्च को आत्महत्या कर ली. छोटी बहन ने शिकायत में कहा कि बहन के साथ दुष्कर्म करने वालों ने उसे भी प्रताड़ित किया और दुष्कर्म कर ब्लैकमेलिंग शुरू कर दी.