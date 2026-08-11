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हिट एंड रन: तीन दोस्तों ने नशे में दौड़ाई कार, चार गाड़ियों को टक्कर मारी, 3 की मौत, चालक सहित दो गिरफ्तार

जयपुर : राजधानी जयपुर के सांगानेर इलाके में रविवार देर रात हिट एंड रन मामले में पुलिस ने कार चालक सहित दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. वहीं, उनका एक साथी फरार है. आरोपी कार चालक एक ट्रैवल्स बस चलाता है. उसका एक रिश्तेदार कार लेकर आया था. सांगानेर में दोनों ने अपने एक अन्य रिश्तेदार को किराए के रूम पर बुलाकर शराब पार्टी की. इसके बाद नाहरगढ़ घूमने निकले. रास्ते में सांगा सेतु पुलिया के पास करीब दो किमी तक अंधाधुंध तरीके से गाड़ी दौड़ाई और चार वाहनों को टक्कर मार दी. इस हादसे में एक बाइक सवार पिता-पुत्री सहित तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि चार अन्य घायलों का अस्पताल में उपचार जारी है.

ट्रैवल्स बस चलाने वाला सूरज चला रहा था कार : जयपुर (पूर्व) डीसीपी रंजीता शर्मा ने बताया कि सांगानेर में मालपुरा गेट थाना इलाके में हिट एंड रन मामले में गुरसहायगंज (उत्तर प्रदेश) निवासी संदीप उर्फ सूरज कश्यप और मथुरा (उत्तर प्रदेश) निवासी इंद्रजीत सिंह उर्फ गोपी को गिरफ्तार किया है. उसका एक साथी साजन फरार है, जिसकी तलाश जारी है. पूछताछ में सामने आया है कि हादसे के समय संदीप उर्फ सूरज कार चला रहा था. वह सांगानेर में एक ट्रैवल्स बस चलाता है और सांगानेर में कोहिनूर सिनेमा के पीछे किराए के मकान में रहता है.

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इंद्रजीत मथुरा से आया था कार लेकर : पड़ताल में सामने आया है कि सूरज का रिश्तेदार इंद्रजीत 9 अगस्त को अपनी कार लेकर मथुरा से जयपुर आया था. दोनों ने अपने रिश्तेदार साजन को सांगानेर में किराए के कमरे पर बुलाया और तीनों ने वहां शराब पार्टी की. तीनों नशे की हालत में नाहरगढ़ घूमने जाने निकले थे. गाड़ी सूरज चला रहा था. उसने सांगा सेतु रोड पर करीब दो किलोमीटर तक अंधाधुंध तरीके से कार दौड़ाई, जिससे हिट एंड रन की घटना हुई. पहले कार ने एक बाइक को टक्कर मारी. इसके बाद तीन अन्य गाड़ियों को टक्कर मार दी. घटना के बाद तीनों गाड़ी छोड़कर भाग गए.