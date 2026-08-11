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हिट एंड रन: तीन दोस्तों ने नशे में दौड़ाई कार, चार गाड़ियों को टक्कर मारी, 3 की मौत, चालक सहित दो गिरफ्तार

तीनों आरोपी नशे की हालत में नाहरगढ़ घूमने जाने निकले थे, जिससे हिट एंड रन की घटना हुई.

हिट एंड रन मामले में गिरफ्तार आरोपी और जब्त कार
हिट एंड रन मामले में गिरफ्तार आरोपी और जब्त कार (सोर्स- जयपुर पुलिस.)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 11, 2026 at 10:22 AM IST

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जयपुर : राजधानी जयपुर के सांगानेर इलाके में रविवार देर रात हिट एंड रन मामले में पुलिस ने कार चालक सहित दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. वहीं, उनका एक साथी फरार है. आरोपी कार चालक एक ट्रैवल्स बस चलाता है. उसका एक रिश्तेदार कार लेकर आया था. सांगानेर में दोनों ने अपने एक अन्य रिश्तेदार को किराए के रूम पर बुलाकर शराब पार्टी की. इसके बाद नाहरगढ़ घूमने निकले. रास्ते में सांगा सेतु पुलिया के पास करीब दो किमी तक अंधाधुंध तरीके से गाड़ी दौड़ाई और चार वाहनों को टक्कर मार दी. इस हादसे में एक बाइक सवार पिता-पुत्री सहित तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि चार अन्य घायलों का अस्पताल में उपचार जारी है.

ट्रैवल्स बस चलाने वाला सूरज चला रहा था कार : जयपुर (पूर्व) डीसीपी रंजीता शर्मा ने बताया कि सांगानेर में मालपुरा गेट थाना इलाके में हिट एंड रन मामले में गुरसहायगंज (उत्तर प्रदेश) निवासी संदीप उर्फ सूरज कश्यप और मथुरा (उत्तर प्रदेश) निवासी इंद्रजीत सिंह उर्फ गोपी को गिरफ्तार किया है. उसका एक साथी साजन फरार है, जिसकी तलाश जारी है. पूछताछ में सामने आया है कि हादसे के समय संदीप उर्फ सूरज कार चला रहा था. वह सांगानेर में एक ट्रैवल्स बस चलाता है और सांगानेर में कोहिनूर सिनेमा के पीछे किराए के मकान में रहता है.

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इंद्रजीत मथुरा से आया था कार लेकर : पड़ताल में सामने आया है कि सूरज का रिश्तेदार इंद्रजीत 9 अगस्त को अपनी कार लेकर मथुरा से जयपुर आया था. दोनों ने अपने रिश्तेदार साजन को सांगानेर में किराए के कमरे पर बुलाया और तीनों ने वहां शराब पार्टी की. तीनों नशे की हालत में नाहरगढ़ घूमने जाने निकले थे. गाड़ी सूरज चला रहा था. उसने सांगा सेतु रोड पर करीब दो किलोमीटर तक अंधाधुंध तरीके से कार दौड़ाई, जिससे हिट एंड रन की घटना हुई. पहले कार ने एक बाइक को टक्कर मारी. इसके बाद तीन अन्य गाड़ियों को टक्कर मार दी. घटना के बाद तीनों गाड़ी छोड़कर भाग गए.

पिता-पुत्री की मौके पर मौत, एक ने बाद में तोड़ा दम : उन्होंने बताया कि सबसे पहले कार ने एक बाइक को टक्कर मारी, जिससे 37 वर्षीय विष्णु गोयल और उसकी तीन साल की बेटी सृष्टि की मौके पर ही मौत हो गई. विष्णु की पत्नी श्वेता (28) और पांच साल का बेटा चिराग गंभीर रूप से घायल हो गया. कार ने आगे एक स्कूटी को टक्कर मारी, जिसमें आकाश गुर्जर और लक्ष्य वरजानी घायल हो गए. कार ने आगे एक और बाइक को टक्कर मारी, जिसमें 45 वर्षीय राजेंद्र सिंह घायल हो गए, जिन्होंने अस्पताल में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया. इसी कार ने आगे एक दूसरी कार को भी टक्कर मारी.

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घटना से मची अफरा-तफरी : मालपुरा गेट थाना इलाके में हिट एंड रन की इस घटना के बाद अफरा-तफरी मच गई. मालपुरा गेट थाना पुलिस मौके पर पहुंची. इस घटना में घायल हुए लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया. विष्णु और बेटी को जयपुरिया अस्पताल में डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. राजेंद्र सिंह ने एसएमएस अस्पताल में दम तोड़ दिया. श्वेता, उनके बेटे चिराग, आकाश गुर्जर और लक्ष्य का एसएमएस अस्पताल में उपचार जारी है. एसआई रामकिशोर, कांस्टेबल मनीष, विजयभान, सीएलजी सदस्य समीर हुसैन, सांगानेर थाने के हेड कांस्टेबल रोहिताश और चालक मनोज ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया.

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TWO ARRESTED IN HIT AND RUN CASE
कार ने कई वाहनों को मारी टक्कर
हिट एंड रन

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