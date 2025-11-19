ETV Bharat / state

20 लाख के लिए अपहरण! पीड़ित सकुशल बरामद, दो अपहरणकर्ता गिरफ्तार

हजारीबाग पुलिस ने अपहरण का मामला सुलझा लिया है. मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है.

HAZARIBAG KIDNAPPING CASE
पुलिस के गिरफ्त में आरोपी (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : November 19, 2025 at 10:21 AM IST

2 Min Read
हजारीबागः जिला पुलिस ने टाटीझरिया थाना क्षेत्र में 20 लाख रुपये फिरौती के लिए किए गए अपहरण कांड का खुलासा करते हुए बड़ी सफलता हासिल की है. पुलिस ने कुख्यात ए.के. गैंगवार गिरोह के दो सक्रिय अपराधियों अरुण मंडल और रोहित महतो को गिरफ्तार कर लिया है. इनके पास से दो देसी कारबाइन, जिंदा कारतूस, मोबाइल, पिट्ठू बैग, केमोफ्लाज वर्दी, दो मोटरसाइकिल और संगठन से संबंधित पर्चे बरामद किए गए हैं.

20 लाख रुपये की मांगी थी फिरौती

गौरतलब है कि 6/7 नवंबर की रात मायापुर स्थित एस.एम. पोल्ट्री फार्म के मुंशी गोपाल कुमार को उनकी मोटरसाइकिल सहित अपहरण कर लिया गया था. अपराधियों ने मुंशी के परिजनों और फॉर्म मालिक से 20 लाख रुपये फिरौती की मांग की थी.

जानकारी देते एसपी अंजनी अंजन (Etv Bharat)

गुप्त सूचना के आधार पर की गई छापेमारी

इस मामले में टाटीझरिया थाने में कांड संख्या 47/25 दर्ज किया गया था. एसपी के निर्देश पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी विष्णुगढ़ के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया. जिसने तकनीकी जांच और गुप्त सूचना के आधार पर लगातार छापेमारी की गई.

आरोपी पर झारखंड और बिहार में दर्ज हैं कई मामले

18 नवंबर को चपरा जंगल के पास वाहन जांच के दौरान दोनों अपराधियों को हथियार सहित दबोच लिया गया. उनकी निशानदेही पर एक अन्य बाइक भी बरामद की गई. मुख्य आरोपी अरुण मंडल पर झारखंड और बिहार में अपहरण, डकैती, हत्या और नक्सल गतिविधियों से जुड़े 15 से अधिक मामले दर्ज हैं. पुलिस की कार्रवाई से इलाके में दहशत फैलाने वाले गिरोह पर बड़ा शिकंजा कसा है.

ए.के गिरोह का अर्थ अरुण कुमार मंडल गिरोह है. जिसमें लगभग एक दर्जन से अधिक अपराधियों का संगठन था. आरोपी ने अपराध करने के लिए अलग-अलग जोन बांट रखे थे. इसके सभी सदस्य जेल में हैं. पूर्ण रूप से इस गिरोह के सदस्य की गिरफ्तारी हो चुकी है और पोल्ट्री फार्म के मुंशी गोपाल कुमार को सकुशल बरामद कर लिया गया है:- अंजनी अंजान, एसपी

