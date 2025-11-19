ETV Bharat / state

20 लाख के लिए अपहरण! पीड़ित सकुशल बरामद, दो अपहरणकर्ता गिरफ्तार

हजारीबागः जिला पुलिस ने टाटीझरिया थाना क्षेत्र में 20 लाख रुपये फिरौती के लिए किए गए अपहरण कांड का खुलासा करते हुए बड़ी सफलता हासिल की है. पुलिस ने कुख्यात ए.के. गैंगवार गिरोह के दो सक्रिय अपराधियों अरुण मंडल और रोहित महतो को गिरफ्तार कर लिया है. इनके पास से दो देसी कारबाइन, जिंदा कारतूस, मोबाइल, पिट्ठू बैग, केमोफ्लाज वर्दी, दो मोटरसाइकिल और संगठन से संबंधित पर्चे बरामद किए गए हैं.

20 लाख रुपये की मांगी थी फिरौती

गौरतलब है कि 6/7 नवंबर की रात मायापुर स्थित एस.एम. पोल्ट्री फार्म के मुंशी गोपाल कुमार को उनकी मोटरसाइकिल सहित अपहरण कर लिया गया था. अपराधियों ने मुंशी के परिजनों और फॉर्म मालिक से 20 लाख रुपये फिरौती की मांग की थी.

गुप्त सूचना के आधार पर की गई छापेमारी

इस मामले में टाटीझरिया थाने में कांड संख्या 47/25 दर्ज किया गया था. एसपी के निर्देश पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी विष्णुगढ़ के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया. जिसने तकनीकी जांच और गुप्त सूचना के आधार पर लगातार छापेमारी की गई.