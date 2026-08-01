शाहजहांपुर और गोंडा में 24 घंटे के भीतर दो हाफ एनकाउंटर, दो गिरफ्तार, मुठभेड़ में एक सिपाही भी जख्मी
मुठभेड़ के दौरान घायल हुए आरोपियों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. दोनों ही मामलों में कार्रवाई जारी है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 1, 2026 at 5:30 PM IST
शाहजहांपुर/गोंडा : उत्तर प्रदेश में दो जगह हाफ एनकाउंटर के मामले सामने आए हैं, जिसमें पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. उसके बाद मुठभेड़ के दौरान घायल हुए आरोपियों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. इस कार्रवाई में एक पुलिसकर्मी भी चाकू लगने से जख्मी हुआ है, जिसका इलाज चल रहा है. फिलहाल पुलिस दोनों ही मामलों में आगे की कार्रवाई कर रही है.
पहला मामला शाहजहांपुर का है, जहां युवक की चाकू से गोदकर हत्या करने वाले आरोपी का पुलिस ने शनिवार सुबह हाफ एनकाउंटर कर दिया. इस दौरान चाकू लगने से पुलिस का एक सिपाही भी घायल हुआ है. क्षेत्राधिकार सदर शुभम वर्मा ने बताया कि कांट थाना क्षेत्र में दिलावरपुर गांव के पास समीर नाम के युवक ने अन्य तीन साथियों संग बहन से प्रेम प्रसंग के चलते शुक्रवार को गौतम मौर्य (22) पुत्र चन्द्रपाल नाम के युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी थी. उसके बाद भीड़ में मौके से भाग रहे आरोपी को पकड़ कर पुलिस के हवाले कर दिया था.
शनिवार की सुबह तड़के जब पुलिस आरोपी को लेकर जंगल में चाकू बरामद करने गई, तो आरोपी ने चाकू उठाते ही पुलिस टीम पर हमला कर दिया, जिसमें चाकू लगने से पुलिस का एक सिपाही घायल हो गया. इस दौरान आरोपी ने भागने की कोशिश की. पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में फायरिंग की, जिससे आरोपी के दाहिने पैर में गोली लगी है. फिलहाल दोनों को सीएचसी कांट भेजा गया, वहां से चिकित्सकों ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया है. पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है.
दूसरा मामला गोंडा जनपद का है, जहां इटियाथोक कोतवाली पुलिस और एसओजी टीम की शातिर बदमाश कमरुद्दीन के साथ मुठभेड़ हो गई. पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर शुक्रवार रात चलाए गए चेकिंग अभियान के दौरान, खुद को घिरता देख आरोपी कमरुद्दीन ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी. जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली कमरुद्दीन के पैर में लगी, जिससे वह घायल हो गया. पुलिस ने उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उसका इलाज चल रहा है. पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद की है. आरोपी गोकशी की वारदात को अंजाम देता था, इसलिए इटियाथोक पुलिस को काफी समय से उसकी तलाश थी. फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है.
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