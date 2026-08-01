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शाहजहांपुर और गोंडा में 24 घंटे के भीतर दो हाफ एनकाउंटर, दो गिरफ्तार, मुठभेड़ में एक सिपाही भी जख्मी

शाहजहांपुर और गोंडा में 24 घंटे के भीतर दो हाफ एनकाउंटर ( Photo Credit; ETV Bharat )

शाहजहांपुर/गोंडा : उत्तर प्रदेश में दो जगह हाफ एनकाउंटर के मामले सामने आए हैं, जिसमें पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. उसके बाद मुठभेड़ के दौरान घायल हुए आरोपियों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. इस कार्रवाई में एक पुलिसकर्मी भी चाकू लगने से जख्मी हुआ है, जिसका इलाज चल रहा है. फिलहाल पुलिस दोनों ही मामलों में आगे की कार्रवाई कर रही है. गोंडा में हाफ एनकाउंटर (Video Credit; ETV Bharat) पहला मामला शाहजहांपुर का है, जहां युवक की चाकू से गोदकर हत्या करने वाले आरोपी का पुलिस ने शनिवार सुबह हाफ एनकाउंटर कर दिया. इस दौरान चाकू लगने से पुलिस का एक सिपाही भी घायल हुआ है. क्षेत्राधिकार सदर शुभम वर्मा ने बताया कि कांट थाना क्षेत्र में दिलावरपुर गांव के पास समीर नाम के युवक ने अन्य तीन साथियों संग बहन से प्रेम प्रसंग के चलते शुक्रवार को गौतम मौर्य (22) पुत्र चन्द्रपाल नाम के युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी थी. उसके बाद भीड़ में मौके से भाग रहे आरोपी को पकड़ कर पुलिस के हवाले कर दिया था.