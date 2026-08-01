हल्द्वानी चेन स्नैचिंग मामले में दो आरोपी गिरफ्तार, हरिद्वार में लूट के आरोपी अरेस्ट
नैनीताल पुलिस ने जहां हल्द्वानी में दो चेन स्नैचर को गिरफ्तार किया है तो वहीं हरिद्वार के लक्सर में लूटकांड के आरोपी पकड़े गए.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : August 1, 2026 at 10:12 PM IST
हल्द्वानी: नैनीताल जिला मुख्यालय हल्द्वानी में मॉर्निंग वॉक पर निकली बुजुर्ग महिला के साथ हुई चेन स्नैचिंग की सनसनीखेज वारदात का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. नैनीताल पुलिस ने इस मामले में दो शातिर आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए लूटी गई सोने की बालियां बरामद कर ली हैं.
नैनीताल एसएसपी डॉ. मंजूनाथ टीसी ने प्रेस वार्ता में बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपी अजय और सूरज उत्तर प्रदेश के बदायूं जनपद के निवासी हैं. दोनों ने सुबह टहलने निकली एक बुजुर्ग महिला को सुनसान स्थान पर निशाना बनाया और उनके कानों से सोने के कुंडल झपटकर मौके से फरार हो गए थे.
घटना के बाद पुलिस ने इसे गंभीरता से लेते हुए कई टीमों का गठन किया. वारदात के खुलासे के लिए आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को खंगाली गई. इसके साथ ही सर्विलांस और मुखबिर तंत्र की मदद से आरोपियों की गतिविधियों पर नजर रखी गई. लगातार की गई जांच और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने दोनों आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया.
पूछताछ के दौरान आरोपियों की निशानदेही पर लूटे गए सोने के कुंडल भी बरामद कर लिए गए हैं. पुलिस अब पता लगा रही है कि दोनों आरोपियों का किसी अन्य चेन स्नैचिंग या लूट की घटनाओं से भी संबंध तो नहीं है. उनके आपराधिक इतिहास की जानकारी जुटाई जा रही है. एसएसपी डॉ. मंजूनाथ टीसी ने कहा कि महिलाओं और बुजुर्गों की सुरक्षा पुलिस की प्राथमिकता है. ऐसे अपराध करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी और कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा.
हरिद्वार के लक्सर में लूटकांड का खुलासा: भैंस खरीदने के लिए एक लाख रुपये लेकर जा रहे युवक से हुई लूट के मामले में लक्सर पुलिस ने चार और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. इस वारदात की साजिश रचने वाली मास्टरमाइंड महिला को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है.
भगवानपुर थाना क्षेत्र के ग्राम सिहचंदी निवासी इमरान से 14 जुलाई को मारपीट कर एक लाख रुपये लूट लिए गए थे. जांच में सामने आया कि पीड़ित को भैंस खरीदने भेजने वाली परिचित महिला ने ही आरोपियों को नकदी की सूचना देकर पूरी वारदात की साजिश रची थी.
पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सुधांशु उर्फ काका पुत्र अवदेश उर्फ बाबूराम निवासी अकौढ़ा खुर्द, वंश पुत्र देवेंद्र निवासी कंकरखाता, अनुज पुत्र मामचंद निवासी अकौढ़ा खुर्द तथा आकाश पुत्र मेनपाल निवासी अकौढ़ा खुर्द के रूप में की है. आरोपियों के कब्जे से लूटी गई 80 हजार रुपये की नकदी बरामद हुई है. सुधांशु उर्फ काका के पास से 315 बोर का अवैध तमंचा और एक जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया.
कोतवाली प्रभारी प्रवीण सिंह कोश्यारी ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी साक्ष्यों और लगातार की गई दबिश के आधार पर पूरे गिरोह का पर्दाफाश किया गया है. सभी आरोपियों के खिलाफ अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है. आरोपियों को न्यायालय के समक्ष पेश कर जेल भेज दिया गया है.
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