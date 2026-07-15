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तमिलनाडु, तेलंगाना और दिल्ली में 11 करोड़ की ठगी का खुलासा; फिरोजाबाद में साइबर ठग गिरफ्तार, 14 लाख रुपये कराए होल्ड

अपर पुलिस अधीक्षक के मुताबिक, पुलिस ने आरोपियों से मोबाइल, बैंक पासबुक, एटीएम कार्ड, आधार-पैन कार्ड और नकदी बरामद की है, जबकि फ्रॉड से जुड़ी लाखों रुपये की रकम बैंक खातों में होल्ड भी कराई गई है. उन्होंने बताया कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आदित्य लांग्हे के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना रसूलपुर पुलिस ने अंतर्राज्यीय साइबर फ्रॉड गैंग के सदस्य जुबैर खान (26) को गिरफ्तार किया है.

अपर पुलिस अधीक्षक राजेश गुनावत के मुताबिक, फिरोजाबाद पुलिस ने साइबर वज्र अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए थाना रसूलपुर और थाना अरांव पुलिस ने दो साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है. दोनों आरोपियों के खिलाफ विभिन्न राज्यों में साइबर फ्रॉड की शिकायतें दर्ज हैं.

फिरोजाबाद : जनपद में साइबर अपराधियों के खिलाफ लगातार अभियान जारी है. पुलिस ने 'साइबर वज्र' अभियान के तहत दो थाना क्षेत्रों में अलग-अलग मामलों में दो साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है. रसूलपुर पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए अभियुक्त के खिलाफ तमिलनाडु, तेलंगाना और दिल्ली में 11 करोड़ की ठगी से जुड़ीं 12 शिकायतें दर्ज हैं.



पुलिस के अनुसार, आरोपी के कब्जे से एक मोबाइल, चार बैंक पासबुक, तीन एटीएम कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड तथा 5,123 रुपये नकद बरामद हुए हैं. जांच में सामने आया कि आरोपी ने डिजिटल अरेस्ट, इन्वेस्टमेंट फ्रॉड और पेपर ट्रेडिंग जैसे साइबर अपराधों के माध्यम से प्राप्त करीब 19 लाख रुपये विभिन्न बैंक खातों में प्राप्त किए थे.



पुलिस के अनुसार, जुबैर के खिलाफ तमिलनाडु, तेलंगाना और दिल्ली सहित विभिन्न राज्यों में साइबर फ्रॉड से संबंधित 12 शिकायतें दर्ज हैं, जिनमें लगभग 11 करोड़ रुपये की ठगी का उल्लेख है. पुलिस ने कार्रवाई के दौरान बैंक के खातों में करीब 14 लाख रुपये होल्ड कराए हैं. गिरोह के अन्य चार सदस्य सैफ अली, मोहम्मद जैद, मौरिस और मोहम्मद हसन अभी फरार हैं, जिनकी तलाश में दबिश दी जा रही है.



वहीं, थाना अरांव पुलिस ने जोगेन्द्र बाबू उर्फ योगेन्द्र को गिरफ्तार किया है. आरोपी के कब्जे से एक मोबाइल बरामद हुआ है. पुलिस के मुताबिक, आरोपी के खाते में डिजिटल अरेस्ट, इन्वेस्टमेंट फ्रॉड और पेपर ट्रेडिंग के जरिए ठगी की गई 22 हजार रुपये की रकम आई थी. इस मामले में उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से एनसीआरपी पोर्टल पर शिकायत दर्ज थी.

थाना अरांव पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर 22 हजार रुपये की धनराशि बैंक, अरांव में होल्ड करा दी है. आरोपी के खिलाफ बीएनएस और आईटी एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई की जा रही है.



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