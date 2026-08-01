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फर्रुखाबाद: अरुण हुड्डा मर्डर केस के दो अभियुक्त गिरफ्तार, 4 मुख्य आरोपी फरार

कादरी गेट थाना प्रभारी कपिल चौधरी के आनुसार, 26 जुलाई 2026 को वादनी द्वारा थाने में एक तहरीर दी गई थी, जिसमे बताया गया कि रविवार को कादरी गेट क्षेत्र में कुछ अभियुक्तों ने उसके पति अरुण हुड्डा की गोली मार कर हत्या कर दी है.

फर्रुखाबाद: जनपद में रियल एस्टेट कर्मचारी अरुण हुड्डा हत्या कांड में पुलिस ने कार मालिक और एक नाबालिग को 32 बोर पिस्टल, सात कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया है. जबकि मुख्य 4 आरोपी अभी भी फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस दबिश दे रही है. शुक्रवार शाम एक प्रेस नोट जारी कर पुलिस ने इसकी जानकारी दी.

प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कादरी गेट पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कार्यवाई शुरू की और सोनू उर्फ कर्मवीर पुत्र नरेंद्र डागर हरियाणा व एक बाल अपचारी को हत्या में प्रयुक्त कार सहित 3440 नगद के साथ गिरफ्तार कर लिया. जिस पर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है.



पुलिस पूछताछ में अभियुक्त सोनू उर्फ कर्मवीर व बाल अपचारी ने बताया कि 26 जुलाई 2026 को फर्रुखाबाद में अरुण हुड्डा की हत्या, रोहित पुत्र हरिश्चंद्र व रंजीत पुत्र रघुवीर निवासी दयालपुर, बल्लभगढ़ ने कराया था. रंजीत और रोहित पहले से ही अरुण हुड्डा को मारने का प्लान बना रखे थे.

रोहित और अरुण के बीच पहले किसी बात पर गाली गलौज हुई थी, जिसके बाद दोनों में दुश्मनी हो गई, इसके बाद रोहित ने रंजीत के भाई अमित से 43000 रुपए में एक पिस्टल खरीदी. जब रोहित को पता चला कि अरुण कहीं घूमने गया है. तब उसका पीछा करते हुए फर्रुखाबाद पहुंचा और मौका पाकर अरुण की हत्या कर दी.

फिलहाल पुलिस मुख्य 4 आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए जगह-जगह दबिश दे रही है, ताकि हत्या में शामिल सभी आरोपियों की गिरफ्तारी हो सके.

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