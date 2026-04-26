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धनबाद में आपसी रंजिश में हुई थी फायरिंग, दो आरोपी हथियार के साथ गिरफ्तार

धनबाद: बरोरा थाना क्षेत्र में शनिवार को हुई फायरिंग की सनसनीखेज घटना का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दो नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. जबकि अन्य की तलाश जारी है. गिरफ्तार आरोपियों के पास से पुलिस ने पिस्टल और कट्टा बरामद किया है. साथ ही जिंदा कारतूस भी.

रविवार को ग्रामीण एसपी मोहम्मद याकूब ने प्रेस वार्ता कर पूरे मामले का खुलासा करते हुए बताया कि पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए छापेमारी कर दो आरोपी विशाल चौहान और अनीश चौहान को गिरफ्तार कर लिया है. उन्होंने बताया कि गिरफ्तार दोनों आरोपियों का आपराधिक इतिहास रहा है. इनके खिलाफ पहले से भी कई मामले दर्ज हैं.

जानकारी देते ग्रामीण एसपी (ETV BHARAT)

पुलिस के अनुसार शुरुआती जांच में यह मामला पुरानी रंजिश से जुड़ा सामने आया है. फिलहाल अन्य फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है. पुलिस ने जल्द ही पूरे गिरोह को पकड़ने का भरोसा जताया है. घटना शनिवार सुबह करीब 10 बजे की है. जब बरोरा निवासी रविंद्र चौहान पर पुरानी रंजिश के चलते जानलेवा हमला किया गया.