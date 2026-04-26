ETV Bharat / state

धनबाद में आपसी रंजिश में हुई थी फायरिंग, दो आरोपी हथियार के साथ गिरफ्तार

धनबाद में हुई फायरिंग का पुलिस ने खुलासा कर लिया है. मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है.

two-accused-arrested-in-dhanbad-firing-case
फायरिंग घटना में आरोपी गिरफ्तार (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : April 26, 2026 at 4:03 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

धनबाद: बरोरा थाना क्षेत्र में शनिवार को हुई फायरिंग की सनसनीखेज घटना का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दो नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. जबकि अन्य की तलाश जारी है. गिरफ्तार आरोपियों के पास से पुलिस ने पिस्टल और कट्टा बरामद किया है. साथ ही जिंदा कारतूस भी.

रविवार को ग्रामीण एसपी मोहम्मद याकूब ने प्रेस वार्ता कर पूरे मामले का खुलासा करते हुए बताया कि पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए छापेमारी कर दो आरोपी विशाल चौहान और अनीश चौहान को गिरफ्तार कर लिया है. उन्होंने बताया कि गिरफ्तार दोनों आरोपियों का आपराधिक इतिहास रहा है. इनके खिलाफ पहले से भी कई मामले दर्ज हैं.

जानकारी देते ग्रामीण एसपी (ETV BHARAT)

पुलिस के अनुसार शुरुआती जांच में यह मामला पुरानी रंजिश से जुड़ा सामने आया है. फिलहाल अन्य फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है. पुलिस ने जल्द ही पूरे गिरोह को पकड़ने का भरोसा जताया है. घटना शनिवार सुबह करीब 10 बजे की है. जब बरोरा निवासी रविंद्र चौहान पर पुरानी रंजिश के चलते जानलेवा हमला किया गया.

जानकारी के अनुसार चार बाइक पर सवार करीब आठ हमलावर माथाबांध ग्राउंड के पास बरोरा–डुमरा मुख्य मार्ग पर पहुंचे और अचानक अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी. इस हमले में रविंद्र चौहान घायल हो गए थे, जिन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया था. घटना के बाद पीड़ित के बयान पर बरोरा थाना में गौरव चौहान, अनीश चौहान, पवन यादव, विशाल चौहान, नीरज उर्फ मोटका समेत तीन अज्ञात आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी.

ये भी पढ़ें: धनबाद में फायरिंगः एक युवक को लगी गोली, आपसी रंजिश में हुई गोलीबारी

धनबाद में हत्याकांड का खुलासा: गला रेतकर युवक की हत्या में चार आरोपी गिरफ्तार

धनबाद में SBI सीएसपी से लूट का खुलासा, एक गिरफ्तार, दो की तलाश जारी

TAGGED:

धनबाद में आपसी रंजिश में फायरिंग
DHANBAD
FIRING OVER PERSONAL FEUD
FIRING INCIDENT
FIRING IN DHANBAD

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.