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नगर निगम के कर्मचारी बन घर में घुसे बदमाश, बुजुर्ग को बंधकर बनाकर की लूटपाट, पुलिस ने किया अरेस्ट

देहरादून: राजधानी देहरादून से बड़ी खबर सामने आई है. रायपुर थाना क्षेत्र में दिनदहाड़े घर में घुसकर बुजुर्ग महिला से लूट की गई थी. इस मामले का पुलिस ने खुलासा करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों के पास से पुलिस ने लूट की शत-प्रतिशत संपत्ति भी बरामद कर ली है.

गिरफ्तार आरोपियों में एक पीड़ित महिला के मोहल्ले का ही रहने वाला है, जिसे इस बात की जानकारी थी कि बुजुर्ग महिला घर में अकेली रहती हैं. साथ ही दोनों आरोपी नगर निगम के कर्मचारी बताकर महिला के घर घुसे थे. पुलिस के मुताबिक, गढ़वाली कॉलोनी निवासी गीता काला ने रायपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई कि 19 जुलाई की दोपहर दो बजे से ढाई बजे के बीच उनकी मां भुवनेश्वरी देवी घर में अकेली थीं. इसी दौरान दो युवक खुद को नगर निगम का कर्मचारी बताकर घर में घुस गए.

आरोप है कि दोनों ने बुजुर्ग महिला के साथ मारपीट की, उन्हें बंधक बनाया और सोने के कुंडल, अंगूठी, तीन हजार रुपए नकद और मोबाइल फोन लूटकर फरार हो गए. इसके बाद आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए थाना रायपुर में टीम का गठन किया है. पुलिस टीम ने घटनास्थल और आसपास लगे करीब 65 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली. सदिग्धों की पहचान होने के बाद मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया गया और लगातार तलाश की गई.