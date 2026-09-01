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कानपुर: मासूम के सामने मां की हत्या करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार, घर में घुसकर दिया था वारदात को अंजाम

ससुराल पक्ष से चल रहे विवाद के चलते दो भाइयों ने घर में घुसकर मारी थी गोली

(IANS)
प्रतीकात्मक चित्र ((IANS))
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 1, 2026 at 5:28 PM IST

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Updated : September 1, 2026 at 6:54 PM IST

2 Min Read
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कानपुर: कैंट थाना क्षेत्र के सत्ती चौरा इलाके में बीते रविवार शाम घर में घुसकर महिला की हत्या के मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. इन आरोपियों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है. बाकी अन्य आरोपियों की भी तलाश जारी है.

दरअसल, पारिवारिक रंजिश के चलते रविवार की शाम को आरोपियों ने 28 वर्षीय चांदनी की घर में घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी थी. वारदात के दौरान मृतका अपनी तीन साल की मासूम बेटी और छोटी बहन अंजलि के साथ बैठकर खाना खा रही थी, तभी घर में घुसे दो आरोपियों ने महिला से उसकी बहन सरोजनी के बारे में पूछने लगे. जब चांदनी ने इसका विरोध किया, तो आरोपियों ने तमंचे से गोली चलाकर उसकी हत्या कर दी और मौके से फरार हो गए.

एडीसीपी शिवा सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि बीते 30 अगस्त को कैंट थाना क्षेत्र में महिला को गोली मारे जाने की सूचना पर पुलिस और फोरेंसिक टीम ने तत्काल मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए. एफआईआर दर्ज कर कैंट पुलिस, सर्विलांस टीम और मुखबिर तंत्र ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी पति संतोष और गोली मारने वाले उसके भाई विनोद को गिरफ्तार कर लिया है.

पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर घटना में इस्तेमाल बाइक और तमंचा भी बरामद कर लिया है. पूछताछ में आरोपियों ने कबूल किया कि असलाह उनके पास पहले से ही था. कैंट पुलिस ने दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया है, जबकि घटना में शामिल अन्य अभियुक्त अंशु और दो अज्ञात लोगों की तलाश के लिए पुलिस टीमें लगातार दबिश दे रही हैं.

वहीं, वारदात के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालने के साथ साक्ष्य जुटाए थे. उसके बाद पुलिस ने मुख्य आरोपी संतोष और उसके भाई विनोद को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस पूछताछ में आरोपी विनोद ने कबूल करते हुए कहा है कि उसे जानकारी मिली थी कि उसके भाई संतोष के साथ ससुराल पक्ष के लोगों ने मारपीट की है. इसी बात से आक्रोशित होकर वह अपने साथियों के साथ बदला लेने की नीयत से वहां पहुंचा था.

कैंट थाना प्रभारी अरविंद कुमार राय ने बताया कि दोनों नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है. घटना में शामिल अन्य फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास जारी है, जल्द ही उनको भी गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा.

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Last Updated : September 1, 2026 at 6:54 PM IST

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