कानपुर: मासूम के सामने मां की हत्या करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार, घर में घुसकर दिया था वारदात को अंजाम
ससुराल पक्ष से चल रहे विवाद के चलते दो भाइयों ने घर में घुसकर मारी थी गोली
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 1, 2026 at 5:28 PM IST|
Updated : September 1, 2026 at 6:54 PM IST
कानपुर: कैंट थाना क्षेत्र के सत्ती चौरा इलाके में बीते रविवार शाम घर में घुसकर महिला की हत्या के मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. इन आरोपियों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है. बाकी अन्य आरोपियों की भी तलाश जारी है.
दरअसल, पारिवारिक रंजिश के चलते रविवार की शाम को आरोपियों ने 28 वर्षीय चांदनी की घर में घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी थी. वारदात के दौरान मृतका अपनी तीन साल की मासूम बेटी और छोटी बहन अंजलि के साथ बैठकर खाना खा रही थी, तभी घर में घुसे दो आरोपियों ने महिला से उसकी बहन सरोजनी के बारे में पूछने लगे. जब चांदनी ने इसका विरोध किया, तो आरोपियों ने तमंचे से गोली चलाकर उसकी हत्या कर दी और मौके से फरार हो गए.
एडीसीपी शिवा सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि बीते 30 अगस्त को कैंट थाना क्षेत्र में महिला को गोली मारे जाने की सूचना पर पुलिस और फोरेंसिक टीम ने तत्काल मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए. एफआईआर दर्ज कर कैंट पुलिस, सर्विलांस टीम और मुखबिर तंत्र ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी पति संतोष और गोली मारने वाले उसके भाई विनोद को गिरफ्तार कर लिया है.
पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर घटना में इस्तेमाल बाइक और तमंचा भी बरामद कर लिया है. पूछताछ में आरोपियों ने कबूल किया कि असलाह उनके पास पहले से ही था. कैंट पुलिस ने दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया है, जबकि घटना में शामिल अन्य अभियुक्त अंशु और दो अज्ञात लोगों की तलाश के लिए पुलिस टीमें लगातार दबिश दे रही हैं.
दिनांक 30.08.2026 को थाना कैंट क्षेत्र में एक महिला की गोली मारकर हत्या के प्रकरण में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य अभियुक्त संतोष व विनोद को गिरफ्तार किया है। घटना में प्रयुक्त अपाचे मोटरसाइकिल व आला कत्ल बरामद किए गए हैं। अन्य अभियुक्त अंशु व 02 अज्ञात की गिरफ्तारी… pic.twitter.com/K1l1QMAeiw— POLICE COMMISSIONERATE KANPUR NAGAR (@kanpurnagarpol) September 1, 2026
कानपुर में महिला हत्याकांड का 24 घंटे में खुलासा, दो आरोपी गिरफ्तार— UP POLICE NEWS (@UPPOLICE_NEWS5) September 1, 2026
छावनी थाना क्षेत्र के सत्ती चौरा में महिला की गोली मारकर हत्या के मामले का पुलिस ने 24 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया, पुलिस ने हत्या के मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से हत्या में प्रयुक्त तमंचा और… pic.twitter.com/kcuvABWlqA
कैंट थाना प्रभारी अरविंद कुमार राय ने बताया कि दोनों नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है. घटना में शामिल अन्य फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास जारी है, जल्द ही उनको भी गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा.
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