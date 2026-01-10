ETV Bharat / state

चोरी के शक में मारपीट कर हत्या का मामला, दो आरोपी गिरफ्तार

गोड्डाः जिला में पोडैयाहाट थाना अंतर्गत ग्राम मटिहानी गांव के बधार में एक व्यक्ति पप्पू अंसारी की हत्या अज्ञात लोगों के द्वारा कर दी गई. इस मामले में पुलिस को सफलता मिली है.

मारपीट कर हत्या के मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक गोड्डा के द्वारा कांड का उद्भेदन एवं अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए एक एसआईटी का गठन पुलिस उपाधीक्षक जेपीएन चौधरी के नेतृत्व में किया गया. कांड का त्वरित अनुसंधान करते हुए संलिप्त अभियुक्त मुनीलाल मरांडी एवं अनंत मरांडी मटिहानी निवासी थाना पोडैयाहाट को गिरफ्तार किया गया.

जानकारी देते डीएसपी (ETV Bharat)

गिरफ्तार अभियुक्तों ने अपने स्वीकारोक्ति बयान में कांड में संलिप्ता स्वीकार करते हुए कांड में संलिप्त अन्य अभियुक्तों का नाम पता बताया. उनके द्वारा बताया गया कि 08 जनवरी 2026 की रात इनके घर के गोहाल से मवेशी चोरी कर तीन अज्ञात लोग ले जा रहे थे.

चोर-चोर का शोर मचाए जाने पर गांव के लोग जुटे और चोर का पीछा कर बहियार में एक चोर को पकड़ लिया गया. इस चोर के साथ मारपीट की गयी, जिससे उसकी मौत हो गई. इस कांड में संलिप्त अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए छापामारी जारी है.