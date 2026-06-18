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चंडीगढ़ के कैशियर जानकी दास हत्याकांड में दो आरोपी गिरफ्तार, तीसरा अब भी फरार, हथियार बरामद नहीं

चंडीगढ़ के सेक्टर-11 में स्थित केमिस्ट शॉप में कैशियर जानकी दास हत्याकांड में दो आरोपियों को अरेस्ट किया गया है, जबकि तीसरा फरार है.

Two accused arrested in Chandigarh cashier Jankidas murder case third still absconding
चंडीगढ़ के कैशियर जानकी दास हत्याकांड में दो आरोपी गिरफ्तार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : June 18, 2026 at 4:01 PM IST

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Updated : June 18, 2026 at 4:07 PM IST

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चंडीगढ़ : शहर के सेक्टर-11 स्थित कुमार केमिस्ट शॉप में हिमाचल प्रदेश के रहने वाले कैशियर जानकी दास की हत्या के मामले में चंडीगढ़ पुलिस ने जांच को लेकर बड़ा अपडेट दिया है. पुलिस के अनुसार इस मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि तीसरा आरोपी अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर है.

दो बदमाश गिरफ्तार : चंडीगढ़ पुलिस के आईजी पुष्पेंद्र कुमार ने बताया कि मामले में सनी मेहरा और आर्यन शर्मा को गिरफ्तार किया जा चुका है. दोनों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है ताकि वारदात के पीछे की पूरी साजिश और घटनाक्रम का पता लगाया जा सके. हालांकि, मामले का तीसरा आरोपी अमित अभी फरार है. उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कई टीमें लगातार छापेमारी कर रही हैं. पुलिस का कहना है कि आरोपी को जल्द पकड़ने के लिए संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है.

चंडीगढ़ के कैशियर जानकी दास हत्याकांड में दो आरोपी गिरफ्तार (ETV Bharat)

अब तक हथियार बरामद नहीं : आईजी पुष्पेंद्र कुमार ने ये भी बताया कि हत्या में इस्तेमाल किए गए हथियार की अब तक बरामदगी नहीं हो पाई है. पुलिस आरोपियों से पूछताछ के आधार पर हथियार की तलाश में जुटी हुई है. गौरतलब है कि सेक्टर-11 के एक मेडिकल स्टोर में कैशियर जानकीदास की हत्या के बाद शहर में सनसनी फैल गई थी. घटना के बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर जांच तेज की थी, जिसके बाद दो आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है.

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Last Updated : June 18, 2026 at 4:07 PM IST

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