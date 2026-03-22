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ज्वेलरी खरीदने वाले सावधान! चमोली में फर्जी हॉलमार्क लगाकर पकड़ा दिए नकली जेवरात, दो शातिर गिरफ्तार

चमोली जिले में नकली हॉलमार्क लगाकर सोना बदलने वाले गिरोह के दो शातिर गिरफ्तार, हॉलमार्क लगाने वाली मशीन समेत अन्य उपकरण बरामद

Fake Hallmarks in Chamoli
पुलिस की गिरफ्त में आरोपी (फोटो सोर्स- Police)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : March 22, 2026 at 6:42 PM IST

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चमोली: उत्तराखंड के चमोली जिले में नकली ज्वैलरी पर फर्जी हॉलमार्क लगाकर लोगों को ठगने वाले गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है. जहां पुलिस ने दो शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है. जिनके कब्जे से हॉलमार्क लगाने की मशीन समेत अन्य उपकरण भी बरामद किए हैं.

ज्वेलर्स ने लगाया चूना: बता दें कि बीती 19 मार्च को ज्योतिर्मठ (जोशीमठ) के थैंग गांव निवासी लवली रावत ने ज्योर्तिमठ कोतवाली में एक लिखित तहरीर दी थी. तहरीर में उन्होंने बताया कि उन्होंने जुलाई 2025 में अपनी नथ और झुमके 40 हजार रुपए में प्रतिमाह 2,000 रुपए ब्याज पर अपर बाजार ज्योर्तिमठ स्थित आदय ज्वेलर्स के संचालक बंटी कुमार के पास गिरवी रखे थे. इसके बाद नवंबर 2025 में 40,000 वापस करने के बाद दिसंबर महीने में उन्होंने ज्वैलरी वापस ली.

फर्जी हॉलमार्क लगाकर पकड़ा दिए नकली नथ और झुमके: जब उन्होंने उन नथ और झुमके पहने तो अन्य लोगों ने उनके नकली होने की आशंका जताई. ज्वेलरी की चमक एवं गुणवत्ता पर शक होने पर महिला ने उक्त ज्वेलरी को बाजार के अन्य ज्वेलर्स के यहां दिखाया. जहां उन्हें पता चला कि नथ और झुमके नकली हैं, जिन पर चालाकी से हॉलमार्क लगाया गया है. जिसे सुन महिला के पैरों तले जमीन खिसक गई. आनन-फानन में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई.

मामले की गंभीरता को देखते हुए कोतवाली ज्योतिर्मठ पर लवली रावत की तहरीर पर भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया. चमोली पुलिस अधीक्षक सुरजीत सिंह पंवार ने मामले का जल्द खुलासा के लिए विशेष पुलिस टीम गठित करने के निर्देश दिए. जिस पर चमोली पुलिस उपाधीक्षक मदन सिंह बिष्ट और पुलिस उपाधीक्षक कर्णप्रयाग त्रिवेंद्र सिंह राणा के नेतृत्व में एक पुलिस टीम का गठन किया गया.

वहीं, इस पूरे मामले को लेकर अपर उपनिरीक्षक भूपेंद्र सिंह ने पीड़ित महिला को कोतवाली ज्योतिर्मठ बुलाकर पूछताछ की. आरोपी बंटी कुमार की ओर से उन्हें दी गई पीली धातु की नकली 2 नथ व 2 झुमके कब्जे में लेकर सील किए. साथ ही आरोपी बंटी कुमार को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई. जिसमें आरोपी ने कबूला कि उसने महिला के असली सोने के आभूषणों के बदले नकली आभूषण तैयार करवाए. उन पर फर्जी हॉलमार्क लगाकर महिला को वापस कर दिए.

Fake Hallmarks in Chamoli
शातिर पुलिस के हत्थे चढ़े (फोटो सोर्स- Police)

कर्णप्रयाग का पंकज देता था साथ: पूछताछ में एक और बड़ा खुलासा हुआ है. आरोपी बंटी ने बताया कि कर्णप्रयाग निवासी पंकज कुमार प्रभु कम कैरेट की ज्वेलरी पर फर्जी 20 कैरेट की मोहर लगाकर उसे असली हॉलमार्क ज्वेलरी की तरह तैयार करता था. जिसके लिए उसके पास बिना लाइसेंस की हॉलमार्क मशीन भी मौजूद है. सूचना के आधार पर पुलिस की टीम कर्णप्रयाग पहुंची और आरोपी बंटी कुमार की निशानदेही पर पंकज कुमार प्रभु को भी कर्णप्रयाग बाजार से गिरफ्तार कर लिया गया.

मौके से हॉलमार्क लगाने में इस्तेमाल मशीन समेत अन्य उपकरण भी बरामद किए गए हैं. पुलिस ने बताया कि मामले में आपराधिक न्यास भंग व फर्जी हॉलमार्क लगाकर ठगी करने के अपराध में धारा 318(4)/338 BNS और धारा 29 भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 2016 की बढ़ोतरी की गई. फिलहाल, फर्जी हॉलमार्क लगाकर असली सोना बदलने वाले शातिर पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं, लेकिन लोगों को ज्वेलरी को बेहग सावधानी बरतने की जरूरत है.

क्या बोले एसपी पंवार? चमोली एसपी सुरजीत सिंह पंवार ने कहा कि उत्तराखंड में स्वर्ण व्यवसाय पारंपरिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण एवं विश्वसनीय रहा है, लेकिन इस घटना ने क्षेत्र से जुड़े व्यवसायियों की छवि को प्रभावित करने का प्रयास किया है. साथ ही यह हाल ही में लागू मानकीकरण आधारित हॉलमार्किंग प्रणाली की कूटरचना कर उसे दुरुपयोग करने का एक गंभीर प्रकरण है.

हॉलमार्किंग की विश्वसनीयता पर संदेह होने पर पुलिस ने प्रकरण को अत्यंत गंभीरता से लिया और विस्तृत जांच शुरू की. क्योंकि, हॉलमार्किंग की प्रक्रिया भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) के माध्यम से ही विधिवत रूप से की जाती है, जिससे आभूषणों की शुद्धता सुनिश्चित होती है.

Hallmarks
हॉलमार्क का क्या होता है काम? (फोटो- ETV Bharat GFX)

हॉलमार्किंग केंद्रों का कराया जाएगा सत्यापन: उन्होंने कहा कि अब जिले में संचालित सभी हॉलमार्किंग केंद्रों का सत्यापन कराया जाएगा कि वे भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) से विधिवत अधिकृत हैं या नहीं. इसके अलावा मामले से संबंधित विस्तृत रिपोर्ट भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) को भेजी जाएगी, जिसमें फर्जी हॉलमार्किंग की पूरी प्रक्रिया का उल्लेख होगा.

इसके अलावा आरोपियों की ओर से हॉलमार्किंग मशीन एवं अन्य उपकरणों की खरीद के स्रोतों का भी गहन सत्यापन किया जाएगा. ताकि, इस अवैध नेटवर्क से जुड़े अन्य व्यक्तियों की पहचान कर उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जा सके. उन्होंने कहा कि यह गंभीर मामला सीमांत क्षेत्र में प्रकाश में आया है, जिसकी गहनता से जांच की जा रही है. इसमें शामिल अन्य व्यक्तियों की भी तलाश जारी है.

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