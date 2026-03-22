ETV Bharat / state

ज्वेलरी खरीदने वाले सावधान! चमोली में फर्जी हॉलमार्क लगाकर पकड़ा दिए नकली जेवरात, दो शातिर गिरफ्तार

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी ( फोटो सोर्स- Police )

चमोली: उत्तराखंड के चमोली जिले में नकली ज्वैलरी पर फर्जी हॉलमार्क लगाकर लोगों को ठगने वाले गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है. जहां पुलिस ने दो शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है. जिनके कब्जे से हॉलमार्क लगाने की मशीन समेत अन्य उपकरण भी बरामद किए हैं. ज्वेलर्स ने लगाया चूना: बता दें कि बीती 19 मार्च को ज्योतिर्मठ (जोशीमठ) के थैंग गांव निवासी लवली रावत ने ज्योर्तिमठ कोतवाली में एक लिखित तहरीर दी थी. तहरीर में उन्होंने बताया कि उन्होंने जुलाई 2025 में अपनी नथ और झुमके 40 हजार रुपए में प्रतिमाह 2,000 रुपए ब्याज पर अपर बाजार ज्योर्तिमठ स्थित आदय ज्वेलर्स के संचालक बंटी कुमार के पास गिरवी रखे थे. इसके बाद नवंबर 2025 में 40,000 वापस करने के बाद दिसंबर महीने में उन्होंने ज्वैलरी वापस ली. फर्जी हॉलमार्क लगाकर पकड़ा दिए नकली नथ और झुमके: जब उन्होंने उन नथ और झुमके पहने तो अन्य लोगों ने उनके नकली होने की आशंका जताई. ज्वेलरी की चमक एवं गुणवत्ता पर शक होने पर महिला ने उक्त ज्वेलरी को बाजार के अन्य ज्वेलर्स के यहां दिखाया. जहां उन्हें पता चला कि नथ और झुमके नकली हैं, जिन पर चालाकी से हॉलमार्क लगाया गया है. जिसे सुन महिला के पैरों तले जमीन खिसक गई. आनन-फानन में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. मामले की गंभीरता को देखते हुए कोतवाली ज्योतिर्मठ पर लवली रावत की तहरीर पर भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया. चमोली पुलिस अधीक्षक सुरजीत सिंह पंवार ने मामले का जल्द खुलासा के लिए विशेष पुलिस टीम गठित करने के निर्देश दिए. जिस पर चमोली पुलिस उपाधीक्षक मदन सिंह बिष्ट और पुलिस उपाधीक्षक कर्णप्रयाग त्रिवेंद्र सिंह राणा के नेतृत्व में एक पुलिस टीम का गठन किया गया. वहीं, इस पूरे मामले को लेकर अपर उपनिरीक्षक भूपेंद्र सिंह ने पीड़ित महिला को कोतवाली ज्योतिर्मठ बुलाकर पूछताछ की. आरोपी बंटी कुमार की ओर से उन्हें दी गई पीली धातु की नकली 2 नथ व 2 झुमके कब्जे में लेकर सील किए. साथ ही आरोपी बंटी कुमार को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई. जिसमें आरोपी ने कबूला कि उसने महिला के असली सोने के आभूषणों के बदले नकली आभूषण तैयार करवाए. उन पर फर्जी हॉलमार्क लगाकर महिला को वापस कर दिए.