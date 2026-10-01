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बेटी से की छेड़छाड़, पिता ने विरोध किया तो कर दी हत्या, दोनों आरोपी गिरफ्तार

बेटी से छेड़छाड़ का विरोध करने पर पिता की हत्या मामले में दोनों आरोपी गिरफ्तार, कोर्ट के आदेश पर भेजा गया जेल, जानिए पूरा मामला

Girl Molest Khatima
पुलिस की गिरफ्त में आरोपी (फोटो- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : October 1, 2026 at 7:48 PM IST

3 Min Read
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खटीमा: उधम सिंह नगर के खटीमा क्षेत्र में युवती से छेड़छाड़ का विरोध करने पर उसके पिता की हत्या करने वाले दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. आरोप है कि युवती के पिता ने छेड़छाड़ का विरोध किया तो दो आरोपियों ने उनके साथ मारपीट की, फिर चारपाई की पाटी से सिर पर वार कर दिया. गंभीर रूप से घायल पिता की उपचार के दौरान मौत हो गई. मामले में फरार चल रहे दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया गया है.

दरअसल, खटीमा क्षेत्र में सरकारी नल के पास पानी लेने गई युवती से छेड़छाड़ हुई थी. जिसका विरोध करने को लेकर उपजे विवाद में एक व्यक्ति की मौत हो गई. जिस मामले में खटीमा पुलिस ने नामजद दो आरोपियों को पुराने रेलवे फाटक खेतल संडा खाम के पास से मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार कर लिया है. वहीं, दोनों आरोपियों को बुधवार को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया. जहां से उन्हें जेल भेज दिया है.

Girl Molest Khatima
पुलिस के हत्थे चढ़े आरोपी (फोटो- ETV Bharat)

बेटी से छेड़छाड़ का विरोध किया तो पिता का फोड़ा सिर: पुलिस के मुताबिक, बीती 27 सितंबर को सरकारी नल के पास पानी लेने गई एक युवती से छेड़छाड़ किए जाने का आरोप है. युवती के पिता ने इसका विरोध किया तो नामजद आरोपी संजय और सुभाष पुत्र रामभरोसे ने कथित तौर पर उनके साथ मारपीट की. आरोप है कि इसी दौरान संजय ने चारपाई की पाटी से युवती के पिता के सिर पर वार कर दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए. दोनों आरोपी सगे भाई हैं.

28 सितंबर को युवती के पिता ने तोड़ा दम: परिजनों ने घायल पिता को उपचार के लिए विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया. बीती 28 सितंबर को उपचार के लिए हायर सेंटर ले जाते समय उनकी मौत हो गई. मामले में तहरीर के आधार पर कोतवाली खटीमा में धारा 103(1), 117(2), 3(5) और 74 बीएनएस में मुकदमा दर्ज किया गया.

Udham Singh Nagar SSP Ajay Ganpati
उधम सिंह नगर एसएसपी अजय गणपति (फोटो- ETV Bharat)

छेड़छाड़ और हत्या के मामले में दो आरोपी गिरफ्तार: वहीं, घटना की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी अजय गणपति ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी के निर्देश दिए. पुलिस टीमों ने संभावित ठिकानों पर दबिश और अन्य कार्रवाई के बाद दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तार आरोपियों में 33 वर्षीय सुभाष और 35 वर्षीय संजय शामिल है. जिन्हें कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया है.

"मामले में नामजद दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है. मामले की विवेचना जारी है और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी."- अजय गणपति, एसएसपी, उधम सिंह नगर

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