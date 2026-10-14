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सिरोही में गादी विवाद में हुई संत त्रिवेणी गिरी की हत्या का खुलासा, दो आरोपी गिरफ्तार, मोबाइल बरामद

संत को गिरफ्तार कर ले जाती पुलिस ( ETV Bharat Sirohi )

सिरोही: जिले के शिवगंज क्षेत्र के कब्बेश्वर महादेव मंदिर के संत त्रिवेणी गिरी की हत्या के मामले में सिरोही पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है. मंदिर की गादी को लेकर उपजे विवाद और आपसी रंजिश के चलते संत की हत्या की गई. मामले में पुलिस ने एक संत सहित दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने मृतक संत का एक मोबाइल फोन भी बरामद किया है.