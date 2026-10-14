सिरोही में गादी विवाद में हुई संत त्रिवेणी गिरी की हत्या का खुलासा, दो आरोपी गिरफ्तार, मोबाइल बरामद
पुलिस के अनुसार दोनों संतों के बीच नागा बाबा होने को लेकर विवाद शुरू हुआ. इसके बाद ही आरोपी संत ने हत्या का षड्यंत्र रचा.
Published : October 14, 2026 at 5:13 PM IST|
Updated : October 14, 2026 at 6:42 PM IST
सिरोही: जिले के शिवगंज क्षेत्र के कब्बेश्वर महादेव मंदिर के संत त्रिवेणी गिरी की हत्या के मामले में सिरोही पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है. मंदिर की गादी को लेकर उपजे विवाद और आपसी रंजिश के चलते संत की हत्या की गई. मामले में पुलिस ने एक संत सहित दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने मृतक संत का एक मोबाइल फोन भी बरामद किया है.
एसपी डॉ. अजय सिंह राठौड़ ने बताया कि संत त्रिवेणी गिरी और कोलीवाड़ा के तुलसी गिरी के बीच श्रावण माह में कब्बेश्वर महादेव मंदिर में गुरु के पोस्टर लगाने को लेकर कहासुनी हुई थी. इसके बाद दोनों के बीच नागा बाबा होने को लेकर भी विवाद हुआ. इसी रंजिश के चलते तुलसी गिरी ने बदला लेने का षड्यंत्र रचा.
सुमेरपुर से मंदिर तक पहुंचे आरोपी: पुलिस के अनुसार 29 सितंबर 2026 को तुलसी गिरी मोटरसाइकिल से सुमेरपुर पहुंचा. वहां से श्रवण कुमार और उसके साथी को अंदरूनी रास्तों से ले जाकर कानाकोलर गेट से पहले छोड़ दिया गया. इसके बाद दोनों पैदल कब्बेश्वर महादेव मंदिर पहुंचे. आरोप है कि रात के समय आश्रम में सो रहे संत त्रिवेणी गिरी की हत्या कर दी गई. वारदात के बाद आरोपियों ने कथित तौर पर आश्रम के कमरे में सामान बिखेरकर तलाशी ली. कोई सामान नहीं मिलने पर वे संत के दो मोबाइल फोन लेकर फरार हो गए. पुलिस ने जांच के दौरान इनमें से एक मोबाइल बरामद कर लिया है. पुलिस मामले से जुड़े अन्य साक्ष्यों की भी जांच कर रही है.
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इन आरोपियों को किया गिरफ्तार: पुलिस ने इस मामले में विशेष टीम गठित की थी. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नरेंद्र कुमार और शिवगंज वृत्ताधिकारी पुष्पेंद्र वर्मा के निर्देशन में थानाधिकारी ओमप्रकाश चौधरी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया. गिरफ्तार आरोपियों में उदयपुर के कोटड़ा थाना इलाके के निचला थला ढेड़ मारिया निवासी श्रवण कुमार पुत्र करमाराम और पाली जिले के सुमेरपुर निवासी तोलाराम उर्फ तुलसी गिरी पुत्र बिजाराम शामिल हैं.
पुलिसकर्मी सम्मानित: मामले के खुलासे में उपनिरीक्षक श्यामलाल, सहायक उपनिरीक्षक मनोहर सिंह, महेंद्र सिंह और प्रेम सिंह सहित अन्य पुलिसकर्मियों ने भूमिका निभाई. कांस्टेबल वीरेंद्र सिंह की विशेष भूमिका रही. साइबर सेल सिरोही के सुरेशकुमार और पिंडवाड़ा थाने के जितेंद्र सिंह सहित अन्य जवानों ने भी जांच में सहयोग किया. एसपी ने मामले के खुलासे में विशेष भूमिका निभाने वाले पुलिसकर्मियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया.
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