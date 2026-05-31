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पाकुड़ में पत्थर से कूचकर महिला की निर्मम हत्या मामले में दो आरोपी गिरफ्तार, अपशब्द कहने पर भड़का था विवाद

पाकुड़ पुलिस ने जंगल में मिले सड़े शव के मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. मामला हत्या का है.

Murder Case of Woman
पुलिस की गिरफ्त में आरोपी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 31, 2026 at 6:20 PM IST

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पाकुड़: जिले की पुलिस ने हत्या के एक संवेदनशील मामले में सफलता हासिल करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. दोनों आरोपियों को लिट्टीपाड़ा प्रखंड के बड़ा चटकम गाँव से हिरासत में लिया गया.

जिले के पुलिस अधीक्षक अनुदीप सिंह ने रविवार को इस बाबत विस्तृत जानकारी दी. एसपी ने बताया कि 28 मई को सिमलौंग आउटपोस्ट की पुलिस को सूचना मिली थी कि बड़ा चटकम गांव के निकट जंगल में एक सड़ा-गला शव पड़ा हुआ है.

एसपी का बयान (ETV Bharat)

शव की पहचान गोड्डा के युवक के रूप में

पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया. मामले में अज्ञात के विरुद्ध कांड संख्या 27/26 दर्ज कर छानबीन शुरू की गई. बाद में शव की पहचान गोड्डा जिले के राजाभिटा गाँव निवासी 35 वर्षीय सुनील पहाड़िया के रूप में हुई.

एसआईटी गठन, तेजी से पकड़े गए आरोपी

अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कुमार गौरव के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया. एसआईटी की टीम ने गहन अनुसंधान के दौरान महत्वपूर्ण सुराग हासिल किए. टीम ने जालिया पहाड़िया और धर्मा पहाड़िया को हिरासत में लेकर पूछताछ की. पूछताछ में दोनों आरोपियों ने हत्या में अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली.

एक महिला को अपशब्द कहने से भड़का विवाद

पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि सुनील पहाड़िया ने एक महिला से अपशब्द का प्रयोग किया था. इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हो गया. विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपी दोनों ने सुनील को पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी और शव को घने जंगल में फेंक दिया.

प्रयुक्त पत्थर भी बरामद

पुलिस ने घटना में इस्तेमाल किए गए पत्थर को भी बरामद कर लिया है और फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (एफएसएल) भेज दिया गया है.

एसआईटी टीम में शामिल अधिकारी

एसआईटी टीम में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कुमार गौरव के अलावा पुलिस निरीक्षक बाबूराम भगत, पुलिस अवर निरीक्षक बलवंत दुबे, दिलीप बास्की, मुन्ना प्रसाद और सहायक अवर निरीक्षक मृत्युंजय कुमार पाठक शामिल थे. पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है.

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