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पाकुड़ में पत्थर से कूचकर महिला की निर्मम हत्या मामले में दो आरोपी गिरफ्तार, अपशब्द कहने पर भड़का था विवाद

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी ( ETV Bharat )

पाकुड़: जिले की पुलिस ने हत्या के एक संवेदनशील मामले में सफलता हासिल करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. दोनों आरोपियों को लिट्टीपाड़ा प्रखंड के बड़ा चटकम गाँव से हिरासत में लिया गया.

जिले के पुलिस अधीक्षक अनुदीप सिंह ने रविवार को इस बाबत विस्तृत जानकारी दी. एसपी ने बताया कि 28 मई को सिमलौंग आउटपोस्ट की पुलिस को सूचना मिली थी कि बड़ा चटकम गांव के निकट जंगल में एक सड़ा-गला शव पड़ा हुआ है.

एसपी का बयान (ETV Bharat)

शव की पहचान गोड्डा के युवक के रूप में

पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया. मामले में अज्ञात के विरुद्ध कांड संख्या 27/26 दर्ज कर छानबीन शुरू की गई. बाद में शव की पहचान गोड्डा जिले के राजाभिटा गाँव निवासी 35 वर्षीय सुनील पहाड़िया के रूप में हुई.

एसआईटी गठन, तेजी से पकड़े गए आरोपी

अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कुमार गौरव के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया. एसआईटी की टीम ने गहन अनुसंधान के दौरान महत्वपूर्ण सुराग हासिल किए. टीम ने जालिया पहाड़िया और धर्मा पहाड़िया को हिरासत में लेकर पूछताछ की. पूछताछ में दोनों आरोपियों ने हत्या में अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली.

एक महिला को अपशब्द कहने से भड़का विवाद