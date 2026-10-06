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हर्बल औषधि के नाम पर नकली दवाएं बेचने वाले गिरोह का भंडाफोड़, दो गिरफ्तार, एक फरार

बरेली : सोशल मीडिया के जरिए हर्बल और जड़ी-बूटी वाली दवाओं के नाम पर नकली दवाएं बेचने वाले गिरोह का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है. ये आरोपी ऑनलाइन विज्ञापनों में खुद को डॉक्टर बताकर लोगों को इलाज का भरोसा दिलाते थे. उसके बाद नकली दवाएं बेचकर मोटी कमाई करते थे. इस वारदात को अंजाम देने वाले तीन लोगों में से दो को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक की तलाश जारी है.

एसपी सिटी मानुष पारीक ने बताया कि इज्जतनगर पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर राजीव एन्क्लेव कॉलोनी स्थित एक मकान में छापेमारी करके दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक आरोपी मौके से भाग निकला. पकड़े गए आरोपियों की पहचान समीरउद्दीन निवासी देवरनियां और यूसुफ निवासी बड़ी बिहार के रूप में हुई है. वहीं, फरार आरोपी का नाम इलियास खान निवासी बड़ी बिहार बताया गया है. पुलिस उसकी तलाश में संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है.

पुलिस को जांच में पता चला कि आरोपी सहारनपुर और मुरादाबाद से कच्चा माल मंगाते थे. फिर उसे कैप्सूल में भरकर अपनी फर्जी फर्म के रैपर लगाते थे. उसके बाद तैयार कैप्सूल को असली दवा बताकर ग्राहकों को बेच दिया जाता था. आरोपी करीब एक साल से इस कारोबार में लगे थे.

बरामद नकली दवाएं (Photo Credit; ETV Bharat)

ग्राहकों तक पहुंच बनाने के लिए आरोपियों ने सोशल मीडिया पर हर्बल हैंड जड़ी बूटी नाम से अकाउंट बनाया था, उसी के जरिए दवाओं का प्रचार किया जाता था. लोगों का भरोसा जीतने के लिए आरोपी खुद को डॉक्टर के तौर पर पेश करते और दवाओं के जरिए इलाज का दावा करते थे.

पुलिस गिरफ्त में आरोपी (Photo Credit; ETV Bharat)

छापेमारी के दौरान पुलिस ने 1.99 लाख रुपये नकद, 12 मोबाइल फोन, एक लैपटॉप, आठ मॉनिटर, आठ सीपीयू, छह की-बोर्ड, माउस, चार्जर, दो बिल प्रिंटर, एक प्रिंटर और एक स्कैनर बरामद किया है. इसके अलावा 85 पुलिंदों में दवाएं, पैकिंग सामग्री, दस्तावेज और कूटरचित लाइसेंस भी मिले हैं. पुलिस ने एटीएम कार्ड, आधार कार्ड और पैन कार्ड भी कब्जे में लिया है.

फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है. फरार आरोपी इलियास खान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें लगातार दबिश दे रही हैं.

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