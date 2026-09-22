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रांची में ऑटो चालक की हत्या, शराब पीने के दौरान विवाद में हुई थी मारपीट, दो गिरफ्तार

रांची में मारपीट में घायल एक शख्स की मौत हो गई है. मामले में दो आरोपी पकड़े गए हैं. प्रशांत कुमार की रिपोर्ट.

Murder case in Ranchi
मृत ऑटो चालक के घर के बाहर लोगों की भीड़. (फोटो-ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 22, 2026 at 2:25 PM IST

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रांची: राजधानी रांची के धुर्वा थाना क्षेत्र में सोमवार की रात खाने-पीने के दौरान हुए विवाद के बाद मारपीट में गंभीर रूप से घायल ऑटो चालक शोभन राय की इलाज के दौरान मौत हो गई. मृतक चुटिया थाना क्षेत्र का रहने वाला था. घटना के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश जारी है.

शराब पीने के दौरान हुआ था विवाद

जानकारी के अनुसार, सोमवार की रात धुर्वा इलाके में दो पक्षों के बीच शराब पीने के दौरान किसी बात को लेकर विवाद हो गया. देखते ही देखते विवाद बढ़ गया और दोनों पक्षों के बीच मारपीट शुरू हो गई. जिसमें शोभन राय गंभीर रूप से घायल हो गया. सूचना मिलने पर धुर्वा थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया. पुलिस ने घायल शोभन राय को इलाज के लिए अस्पताल भेजा. अस्पताल में इलाज के दौरान डॉक्टरों ने जांच में उसके सिर में गंभीर चोट होने की बात बताई. मंगलवार को इलाज के दौरान शोभन राय की मौत हो गई.

दो आरोपी गिरफ्तार

इस संबंध में धुर्वा थाना प्रभारी अनिल तिवारी ने बताया कि सोमवार की रात दो पक्षों के बीच विवाद के बाद मारपीट हुई थी. घटना में शोभन राय गंभीर रूप से घायल हुआ था. इलाज के दौरान मंगलवार को उसकी मौत हो गई. उन्होंने बताया कि मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. अन्य आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है. पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच के साथ मारपीट की वजह भी पता लगाने में जुटी है.

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