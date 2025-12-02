ETV Bharat / state

साइबर ठगी के लिए दूसरे राज्यों से पार्सल से मंगवाई 400 सिम जब्त, दो गिरफ्तार

अलवर: जिले में साइबर क्राइम पर रोक के लिए ऑपरेशन साइबर संग्राम के तहत रामगढ़ पुलिस ने साइबर ठगी में इस्तेमाल की मंशा से अन्य राज्यों से मंगवाई 400 सिम के साथ दो आरोपियों को गिरफ्तार किया. इससे पूर्व भी अलवर पुलिस ने साइबर ठगी के लिए सिमकार्ड के खिलाफ कार्रवाई की. इसके चलते अब साइबर ठग सिम मंगवाने के लिए अलग-अलग तरीकों का इस्तेमाल करने लगे.

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शरण कांबले ने बताया कि रामगढ़ पुलिस को सूचना मिली कि साइबर ठग अन्य राज्यों से बड़ी संख्या में मोबाइल सिम कार्ड मंगवा रहे हैं. इसे साइबर ठगी के लिए इस्तेमाल करेंगे. पुलिस से बचने के लिए साइबर ठगों ने पार्सल से सिम मंगवाई. साथ ही आरोपियों ने पार्सल लेने के लिए नाम, पता और मोबाइल नंबर जान बूझकर गलत लिखे थे. पार्सल में दर्ज मोबाइल नंबर भी अन्य व्यक्ति के नाम पर रजिस्टर्ड मिले. कोरियर कंपनी को डिलीवरी के लिए दिए नंबर पर फोन किया तो आरोपी जुनैद और जुबेर निवासी रामगढ़ थाना पार्सल लेने मौके पर पहुंचे. इसी दौरान पुलिस ने दोनों आरोपियों को पार्सल के साथ पकड़ लिया.